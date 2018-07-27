За что наказали министра Балакшина?

Прокуратура Республики Саха (Якутия) провела проверку соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности.

Установлено, что Министерство спорта Республики Саха (Якутия) вопреки требованиям Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» нарушило сроки оплаты 7 исполненных контрактов на общую сумму свыше 6 млн. рублей.

Неоплата в срок контрактов повлекла существенное нарушение прав субъектов предпринимательства.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении министра спорта Республики Саха (Якутия) дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд).

По постановлению прокурора должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

В настоящее время задолженность перед субъектами предпринимательской деятельности погашена в полном объеме.