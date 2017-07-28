За 2,5 года Оймяконское РОВД с Николаем Кульбертиновым взметнулось с 33 места на 1

Начальник оймяконской полиции Николай Кульбертинов: Стараемся работать с полной отдачей

Эксклюзивное интервью

С января по июнь 2017 г. в 23 районах Якутии на 6% снизилось число регистрируемых преступлений. Закреплена тенденция к уменьшению тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом заявил министр внутренних дел РС (Я) Владимир ПРОКОПЕНКО на Коллегии МВД, состоявшейся на днях в столице республики.

Отрадно отметить, что по итогам оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2017 г. Оймяконский улус занял 1-е место среди 34-х районов республики.

Узнав на днях значимую весть, наш корреспондент встретился с начальником Отделения МВД России по Оймяконскому улусу Николаем КУЛЬБЕРТИНОВЫМ, чтобы более подробно осветить работу правоохранительных органов района.



— Республиканские СМИ писали, что подводя итоги первого полугодия 2017 года, министр внутренних дел республики Владимир Прокопенко отметил, что в республике деятельность ведомства строится на внедрении новых методов работы и расширении полномочий. Возможно, Вы, Николай Иванович, как руководитель РОВД промышленного района, придерживаетесь этого направления? Безусловно, только действуя грамотно, можно получить такой достойный результат за небольшой срок работы руководителем районного Отделения внутренних дел.

— Я работаю начальником Оймяконского ОВД с января 2015 года. По итогам того года улус находился на 33-м месте из 34-х. В 2016 году район занял уже 6-е место. И за шесть месяцев текущего года — 1-е место. Анализ преступности за два последних года свидетельствует о снижении общего количества зарегистрированных преступлений. По итогам 1-го полугодия 2017 г. процент раскрываемости преступлений составил 96, 2% (в 2015-м году – 56,5%). Отрадно сознавать, что с каждым годом динамика оперативно-служебных показателей улучшается, отмечается положительная тенденция роста раскрываемости преступлений.

Отмечу, что укрепление материально-технической базы отдела – немаловажный аспект. Списав старые автомобили, за два года добились выделения 6-и новых машин, трех моторных лодок, автомобиля «Трэкол». Также мы произвели ремонт здания РОВД.

— Что способствовало росту улучшения показателей?

— Прежде всего — укомплектованность кадрами. В 2015 году некомплект сотрудников РОВД составлял 15 человек. В данное время в отделении трудятся 49 сотрудников, штат практически полностью укомплектован. Останавливаясь на позитивном, скажу, что значимым достижением в работе не только полиции, но и иных заинтересованных структур, является то, что мы не допустили совершения на территории района особо тяжких преступлений. В два раза уменьшилось количество фактов совершения причинения тяжких телесных повреждений, дорожно-транспортного травматизма, грабежа. Значительно снизился уровень уличной и подростковой преступности. В 2014 г. было зарегистрировано 22 преступления, совершенные несовершеннолетними. В 2015 г. – 10, 2016 – 5, 2017 (первое полугодие) – 1. Ощутимые результаты достигнуты в сфере семейно-бытовой преступности, борьбы с пьянством.

В с. Томторе за счет республиканской программы «Профилактика правонарушений» добились выделения финансовых средств в размере 2 млн руб. и отремонтировали здание участкового пункта. На его торжественном открытии присутствовал министр внутренних дел республики Владимир Прокопенко. И для поддержки местных участковых руководитель ведомства подарил автомобиль марки УАЗ «Патриот».



— Каким образом добились укомплектованности кадрами?

— Многих сотрудников пригласил из столицы республики. Главная проблема у нас, как и везде, отсутствие жилья. Благодаря успешной реализации программы переселения из ветхих домов администрацией улуса, в районном центре высвободились квартиры жилищного фонда. Нашим пятерым работникам – молодым специалистам — выделили жильё из них.

– Одной из приоритетных задач в работе органов внутренних дел всегда считалось раскрытие преступлений…

— Оймяконский улус – промышленный район. Существенный фактор — миграционный процесс. До 3 тыс. человек работают вахтовым методом. Миграционный процесс влияет на структуру преступлений. Предположим, человек временно заехал в Усть-Неру. Совершив преступление, выезжает за пределы улуса, затем и республики. Ловить такого преступника… Сами понимаете, очень сложно.

— Николай Иванович, к сожалению, проблема распространения наркотиков в районе имеет место быть. Каковы результаты работы правоохранительных органов по пресечению данного вида преступлений?

— В сентябре прошлого года задержали группу лиц, которые распространяли наркотики. Было задержано 6 членов организованной преступной группы. Привезенный из Приморья наркотик распространяли закладками. Организовали его механизм по социальным сетям. Наладил канал поставки наркотика уроженец п. Усть-Неры, а распространял молодой житель райцентра. «Барыгу» задержали во Владивостоке, а осудили в Усть-Нере. Суд над распространилями наркотиков состоялся в мае этого года. Все они осуждены на 6 лет.



— В советское время одним из условий снижения преступности являлось участие органов местного самоуправления и сельских поселений в профилактике правонарушений и преступлений, охране общественного порядка, налаженное взаимодействие органов местного самоуправления и милиции. Каково взаимодействие с руководством муниципалитета улуса, главами поселений, общественностью района?

— Эффективная охрана общественного порядка, надежное обеспечение общественной безопасности достигаются, прежде всего, четко налаженной деятельностью служб полиции во взаимодействии со всеми органами государственной власти и местного самоуправления. Чтобы обеспечить высокое качество организации охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, необходимы скоординированные усилия всех организаций, участвующих в этой деятельности.

Я искренне благодарен главе Оймяконского улуса Михаилу ЗАХАРОВУ за поддержку с первых дней моей работы. В то же время, как я был назначен начальником районной полиции, приступил к своим обязанностям и главный врач ЦРБ Владимир КОГОЛЬ. Михаил Михайлович первым делом дал возможность нам обоим ознакомиться с населением сельского куста и п. Артыка. Мы тогда сразу получили представление об улусе и, каждый по своей стезе, уже имели свое видение в предстоящей деятельности. Стоит отметить грамотную работу заместителя главы по общим вопросам Раисы САДЫКОВОЙ. Она курирует Комиссию несовершеннолетних, вопросы религиозных конфессий и национальных общин (в районе живут представители около 60-и национальностей).

В этом году решением Улусного Совета депутаты выделили финансирование на установку камер видеонаблюдения – 600 тыс. руб. (установлено 6 штук по поселку, в этом году – установили ещё 2 камеры); 150 тыс. руб. для поддержки ДНД — купили единую форму. Отрадно отметить, что в общественную работу активно включились и являются надежными помощниками полиции женсовет райцентра, руководство и родители средней школы, отдел молодежи и семьи райадминистрации, персонал Усть-Нерского Центра помощи детям-сиротам, общественность наслегов Томтора, Ючюгея, Оймякона. В ноябре прошлого года при Усть-Нерской средней школе им. Героя России И.Хоменко был создан «Фирменный класс полиции».

Мы тесно сотрудничаем с администрациями муниципальных поселений сельского куста. В качестве примера — глава с. Оймякона Павел ВАСИЛЬЕВ, как бывший сотрудник полиции, ведет большую профилактическую работу среди населения. Сордоннох – образцовое село района, преступлений нет.



— Как работает отделение ГИБДД?

— Действующее российское законодательство предусматривает административное и уголовное преследование нетрезвых водителей. Причем, наказание год от года лишь ужесточается, и никаких послаблений нарушителям ждать не приходится. Количество выявленных водителей в нетрезвом состоянии: в 2015 г. – 113, 2016 г. – 85, 2017 г. (первое полугодие) – 29 человек.

В конце нашей беседы начальник Оймяконского ОВД Николай Кульбертинов отметил:

«Основная задача работников полиции — стараться работать с полной отдачей. Ведь заслужить доверие и удержать его на должном уровне работники полиции могут только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, грамотной и профессиональной работой». Результат такой работы по всем показателям — 1-е место в республике по итогам первого полугодия.