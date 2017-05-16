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16 мая 2017, 17:47
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За 10 дней энергетики выявили хищений электроэнергии на 2,7 млн рублей

В Энергосбыте ПАО «Якутскэнерго» подвели итоги декады, направленной на усиление работы по выявлению и пресечению случаев неучтенного потребления электрической энергии. Декада прошла с 11 по 21 апреля практически во всех улусах и районах республики, входящих в зону действия «Якутскэнерго».

В ходе декады сбытовики провели 181 рейд, обследовали 4,4 тыс. объектов потребителей. Проверками был охвачен, в основном, частный жилой сектор, где фиксируется наибольшее число нарушений. За десять дней энергетики составили 121 акт о бездоговорном и безучетном потреблении электроэнергии гражданами. Общий объем незаконно использованного электричества составил 648 тыс. кВтч, что оценивается в 2,7 млн рублей.

В результате проведенной специалистами Энергосбыта работы нарушители возместили 1,6 млн рублей, включая и суммы по актам, составленным по ранее выявленным хищениям. Заключены 82 соглашения о рассрочке выплаты сумм, также начисленных по ранее составленным актам о нарушениях – в общей сложности на 2,4 млн рублей.

Действующие нормативные акты прописывают достаточно жесткие меры к нарушителям. Прежде всего, они обязаны компенсировать нанесенный ущерб. Так, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ №354 от 6 мая 2011 г., начисления производятся по мощности всех электроприборов с учетом их круглосуточной работы за период с даты осуществления несанкционированного подключения, а в случае невозможности установления этой даты – с даты предыдущей проверки, но не более чем за 3 месяца. В случае невозможности определения мощности незаконно подключенного оборудования – исходя из норматива потребления электроэнергии с применением повышающего коэффициента 10.

Нарушители могут быть привлечены и к административной ответственности. В частности, за незаконное присоединение к электрическим сетям граждане могут быть оштрафованы на сумму от 10 000 до 15 000 рублей.

Самым же страшным следствием хищения электроэнергии может стать несчастный случай. Любое самовольное подключение может обернуться пожаром или электротравмой. Добросовестные граждане могут сообщить о фактах незаконного присоединения к сетям, позвонив по телефону «горячей линии» «Якутскэнерго»: 49-70-00. Ничего зазорного в таких сообщениях нет, ведь на кону – здоровье и жизни людей.

Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.

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Источник: Лия Сахаутдинова, пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
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