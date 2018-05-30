Южно-Якутские электрические сети ввели режим повышенной готовности

Энергетики филиала «Южно-Якутские электрические сети» (АО «ДРСК») получили предупреждение синоптиков об ухудшении погодных условий — усиление ветра и сильного дождя, на основании которого принято решение ввести режим повышенной готовности. Сегодня обрушившийся на Алданский район ураганный ветер с порывами до 21 м/сек создал угрозу энергоснабжению района.

На данный момент сильный ветер оборвал несколько линий электроснабжения. Энергетики оперативно ликвидируют последствия циклона.

Аварийные бригады «Южно-Якутских электрических сетей» находятся в полной готовности для ликвидации аварийных ситуаций. Установлен круглосуточный режим дежурства ремонтного и оперативного персонала. Подготовлена спецтехника, ремонтно-восстановительные материалы и средства, проведены дополнительные инструктажи, организованно взаимодействие с органами МЧС.

Режим повышенной готовности будет действовать в филиале АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» до нормализации погодных условий. При обнаружении оборванных проводов необходимо сообщать об этом по телефону 8-800-1000-397(круглосуточно и бесплатно) либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.