Южная Якутия познакомилась с участниками праймериз на главу

Город Нерюнгри стал вторым в серии встреч Секретарей первичных и местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с участниками предварительного голосования.

Напомним, 16 июня состоялась встреча в Таттинском улусе, куда съехались Секретари из Амгинского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского и Томпонского местных отделений.

18 июня участники ПГ встретились с партийцами Нерюнгринского и Алданского районов.

Участники предварительного голосования – Первый заместитель Секретаря Регионального отделения Партии, временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Саха (Якутия) Валерий Лютый и член Президиума Регионального политсовета Партии, Руководитель Регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Александр Сусоев поблагодарили партийцев за теплый прием. После ознакомления и краткого вступительного слова перешли к вопросам.

Первым вопрос задал Секретарь Студенческое Первичного отделения Нерюнгринского Местного отделения Геннадий Куло, адресованный к Александру Сусоеву:

— В этом году исполняется 100 лет ВЛКСМ. Роль комсомола без преувеличения огромна – это строительство Байкало-Амурской Магистрали, строительство Южно-Якутского Территориально-производственного комплекса в южной Якутии. Чтобы Вы взяли полезного из опыта прежних лет молодежи?

— Наша страна помнит знаменитые комсомольские стройки – КАМАЗ, г.Тольятти ВАЗ, грандиозная по масштабам стройка века БАМ и, конечно же, нельзя забыть строительство южно-якутского территориально энергетического комплекса и города Нерюнгри. Сегодняшняя молодежь должна брать пример из трудового подвига комсомольцев, которые трудились не жалея ни сил, здоровья, во благо Советского Союза. Сегодня, возрождаются студенческие строительные отряды, молодежные объединения, такие как «Молодая гвардия», «Российский союз молодежи». К 100летию ВЛКСМ создан оргкомитет по проведению праздника в республике,- сказал молодой депутат.

Секретарь Гимназическое Первичного отделения Нерюнгринского Местного отделения Виталий Дробинский обратился к врио Главы РС(Я) с вопросом перспективы расширения ТОР «Южная Якутия»:

— Нерюнгри — это второй город по величине и считается Южными воротами республики. В 2025году город отметит 50-летний юбилей. У нас в районе второй год работает ТОР «Южная Якутия». Какие есть перспективы расширения ТОР «Южная Якутия» и что это даст жителям Нерюнгринского района к юбилею г.Нерюнгри, в части благоустройства территорий, ремонта внутригородских дорог?

Айсен Николаев обозначил перспективы предприятия и района:

— ТОР «Южная Якутия» создан постановлением Правительства РС(Я) от 28 декабря 2016 года №1524. Работают две горно-обогатительных комбината «Инаглинский» и «Денисовский». Планируется расширение ТОР «Южная Якутия» для создания крупного промышленного центра глубокой переработки природных ресурсов на Дальнем Востоке и концентрации в одном месте ремонтных и сборочных мощностей. Это позволит наполнить бюджет республики и района, с хорошим бюджетом район сможет решить данную проблему.

О проектах ОНФ поинтересовался у Валерия Лютого Секретарь Чурапчинского местного Нерюнгринского отделения Игорь Балашкевич. Валерий Лютый призвал собравшихся активно включиться в проекты ОНФ:

— В ОНФ имеется 15 федеральных проектов, у нас в республике могу отметить проекты «Генеральная уборка – карта свалок», «Карта убитых дорог», «За честные закупки». Призываю вас активно поддержать данные проекты, ознакомиться можете на нашем сайте онф.ру.

Прозвучали вопросы также о перспективах развития СВФУ им.М.К.Аммосова и его филиала в г.Нерюнгри, о льготах для участников локальных войн, о предвыборной платформе участников ПГ.

Последним прозвучал актуальный вопрос по оттоку трудоспособного населения от Алданского местного отделения:

— Не секрет, что сегодня наблюдается большой отток трудоспособного населения выезжающего за пределы республики. Какие меры планируете по закреплению трудовых ресурсов на местах и поддержке местного производства?

На этот вопрос ответил врио Главы республики Айсен Николаев:

— В соответствии с производственными планами будет существенное увеличение рабочих мест. Только «Колмар» в ближайшие годы выйдет на 7,5 тысяч рабочих мест. Планируется включение в ТОР алданской артели «Селигдар», уже имеются инвесторы.

Мы должны создать комфортные условия, рабочие места для привлекательности жизни в республике. Нам всем предстоит проделать огромную работу для того, чтобы к 2024 году мы должны стать лидерами по всем направлениям, которые определены новым «майским указом» президента. Уверен, у нас с вами все получится!

Следующее партийное мероприятие состоится с партийцами вилюйской группы улусов в селе Верхневилюйск Верхневилюйского улуса, 25 июня.