Ювелирный дом «Киэргэ» и «Туймада-нефть» разыграли тонну бензина!

В День защиты детей, 1 июня, ювелирный дом «Киэргэ» и АО НК «Туймада-нефть» организовали розыгрыш целой тонны бензина и ювелирных изделий.

Задолго до начала мероприятия в парк культуры и отдыха начали собираться держатели купонов от ЮД «Киэргэ», дающих право принять участие в розыгрыше. Купоны им вручили при покупке ювелирных изделий.

Организаторы розыгрыша решили поддержать благотворительную акцию «Бежим с добром», которая состоится 13 августа в рамках забега «Якутский Полумарафон 2017» — в течение всего мероприятия каждый желающий мог оказать помощь страдающим лейкозом детишкам: были установлены урны для пожертвований, продавались различные обереги по символичным ценам. Все, кто пришел проверить свои шансы на выигрыш, не остались в стороне и внесли свою лепту в лечение больных детей.

Розыгрыш начался ровно в заявленное время, в 17.00. Но опоздавшие продолжали пополнять барабан своими талончиками, таким образом, шанс на выигрыш был у всех присутствующих, а их собралось немерено! Здесь стоит отметить хорошую организацию мероприятия – все прошло довольно динамично и очень позитивно!

Итак, ведущий объявил о начале. Для прозрачности розыгрыша на сцену были приглашены дети в возрасте от 8 до 12 лет, которым и было предоставлено право вынимать по одному талону с барабана. Первые пять ювелирных изделий от «Киэргэ», а именно подвески, брошь, колье и подарочный сертификат, выиграли девушки.

Надо отметить, что у некоторых участников было по несколько штук купонов. Одна из участниц даже призналась, что вся ювелирка, которая сегодня на ней, — это все от фирмы «Киэргэ».

Между этапами розыгрышей собравшихся поздравила школа танцев «Премьера», маленькие ученицы школы-судии «балет для всех», и полюбившийся молодежи джаз-бенд «Snow-voice». А тем временем, интрига все возрастала.

Следующие пять шикарных призов от «Киэргэ» снова выиграли женщины. А собравшиеся мужчины радовались тому, что шансов на главный приз – тонны бензина от «Туймаада-нефть» у них становится все больше и больше.

На третьем этапе розыгрышей за призом от «Киэргэ» на сцену наконец-то вышел молодой человек, которому достались бусы «Кошачий глаз». На резонный вопрос ведущего Андрея Погорелова, что он намерен делать с этими бусами, парень довольно резонно ответил: «Подарю своей девушке!». Наверняка ей будет очень приятно пополнить свою шкатулку красивым изделием. А вот Жемчужное ассорти тоже выиграл молодой человек, которого на розыгрыш отправила бабушка: — Спасибо внуку за легкую руку и такой ценный приз!

Итак, 20 комплектов ювелирных изделий от фирмы «Киэргэ» уже разыграны. Волнение участников уже заметно, интрига накаляется.

Ведущий, выйдя на сцену, объявил о розыгрыше тонны бензина. Но перед тем, кратко рассказал о компании, которая выставила главный приз. Итак, компания АО НК «Туймада-нефть» была основана в августе 1998 года. За время своего существования стала одним из крупнейших предприятий Республики на рынке нефтепродуктов, имеет широкую и надежную сеть АЗС в центральной, заречной и вилюйской группах улусов. Миссия компании — бесперебойное обеспечение качественным моторным топливом потребителей Республики.

На сцену приглашена молодая семья Охлопковых – представителей НК «Туймаада-нефть». После непродолжительной поздравительной речи, глава семейства Владимир Васильевич, с разрешения публики, дал право вытащить купон с заветными цифрами своему двухлетнему сыну Вове. Ведущий, чтобы до последнего сохранить интригу медленно озвучивает цифры. Народ волнуется. И лишь тогда, когда он озвучил вожделенное число 310, под бурные аплодисменты на сцену вышла женщина, выигравшая до этого приз от «Киэргэ»! Знакомьтесь, Мария Анатольевна Крымская – именно ей достался сертификат на тысячу тонн бензина!

«А я мужу говорила, что приду с розыгрыша с тонной бензина, а он не верил!» — поделилась счастливая обладательница главного приза. Мария Анатольевна пожелала всем добра: «Те добрые дела, которые вы делаете, пусть вернуться к Вам в двойном тройном размере!»

Мероприятие прошло очень успешно. А нам хотелось бы напомнить, что 13 августа этого года в рамках забега «Якутский Полумарафон 2017» пройдет благотворительная пробежка «Бежим с добром». Каждый участник Полумарафона при регистрации может сделать благотворительные пожертвования для больных детей с диагнозом острый лимфобластный лейкоз. Так же в форме регистрации Вы можете выбрать кнопку «Не бегу, но помогу» и пожертвовать любую сумму. Все собранные средства будут переданы семьям детей, проходящим на данный момент лечение в онкологическом отделении Педиатрического центра.