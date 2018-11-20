Ювелирная мастерская Петра Алексеева приглашает на вечер-показ «Серебряный век якутских украшений»

1 декабря ювелирная мастерская Петра Алексеева проведет вечер-показ ювелирных изделий и презентацию старинных украшений «Серебряный век якутских украшений».
В программе вечера:
— Алгыс от Анастасии Кардашевской, Заслуженного работника культуры РС (Я).
— Лекция «Якутские национальные украшения» кандидата исторических наук, доцента Исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова Капиталины Яковлевой.
— Лекция «Илин кэбиhэр» старшего преподавателя исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова Александры Прокопьевой.
— Презентация илин-кэлин кэбиhэр Александрой Прокопьевой и Софией Булчукей.
— Показы ювелирных изделий, а также обширная концертная программа с участием лауреата международного конкурса вокалистов им. В. Беллини в Италии Феодосии Шахурдиной, лауреата 1 премии международного конкурса скрипачей «Скрипка Севера», артистки ансамбля «Виртуозы Якутии» Дарьи Шахурдиной, эстрадной певицы Алены Дивы, народного коллектива бального танца «Мозаика», фольклорного ансамбля мальчиков «Эйээрик» и других.
— Викторины и конкурс среди гостей вечера «Якутский национальный костюм и украшения».
Ведущие вечера — Нарыйя Алексеева и Василий Николаев.
Место проведения: Исторический парк «Россия — Моя история».
Начало: 17-30 часов.