Ювелирная мастерская Петра Алексеева приглашает на вечер-показ «Серебряный век якутских украшений»

1 декабря ювелирная мастерская Петра Алексеева проведет вечер-показ ювелирных изделий и презентацию старинных украшений «Серебряный век якутских украшений». В программе вечера: — Алгыс от Анастасии Кардашевской, Заслуженного работника культуры РС (Я). — Лекция «Якутские национальные украшения» кандидата исторических наук, доцента Исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова Капиталины Яковлевой. — Лекция «Илин кэбиhэр» старшего преподавателя исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова Александры Прокопьевой. — Презентация илин-кэлин кэбиhэр Александрой Прокопьевой и Софией Булчукей. — Показы ювелирных изделий, а также обширная концертная программа с участием лауреата международного конкурса вокалистов им. В. Беллини в Италии Феодосии Шахурдиной, лауреата 1 премии международного конкурса скрипачей «Скрипка Севера», артистки ансамбля «Виртуозы Якутии» Дарьи Шахурдиной, эстрадной певицы Алены Дивы, народного коллектива бального танца «Мозаика», фольклорного ансамбля мальчиков «Эйээрик» и других. — Викторины и конкурс среди гостей вечера «Якутский национальный костюм и украшения». Ведущие вечера — Нарыйя Алексеева и Василий Николаев. Место проведения: Исторический парк «Россия — Моя история».

Начало: 17-30 часов. Источник: Ювелирная мастерская Петра Алексеева.

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