Юрию Трутневу понравился якутский чай

12 декабря полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил Дальневосточную ярмарку, организованную на Тверской улице в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве». Якутяне представили полпреду свою продукцию и рассказали, чем больше всего интересуются москвичи.

У павильона якутских товаропроизводителей Юрий Трутнев попробовал одно из самых известных блюд национальной кухни – салат «Индигирку». По словам организаторов, якутская рыба пользуется высоким спросом у гостей ярмарки. «Чир, омуль, нельма, муксун – вообще вся наша северная рыба в замороженном и копченом виде – произвела фурор», – говорят продавцы.

В павильоне «Гостиная», где представлены традиционные промыслы народов Дальнего Востока, полпред остановился возле стенда творческой мастерской профессора АГИКИ Константина Мамонтова.

«Я, честно говоря, не ожидал, что москвичам будет так интересно наше искусство, – признается заслуженный художник РФ. – На мастер-классах по резьбе из мамонтовой кости собирается много людей, покупают сувениры».

В павильоне «Чайная» внимание Юрия Трутнева привлек самый северный чай на планете. Он поинтересовался у производителя – в чем секрет вкуса их продукции.

«Все дело в нашем климате, – ответили представители компании «Саха чай». – Резкие перепады температуры, краткосрочность цветения – именно это делает якутские травы уникальными».

«Последние четыре года я половину жизни провожу на Дальнем Востоке, и все равно каждый раз открываю для себя что-то новое. Мы проводим такое мероприятие впервые. Главный вопрос был не в том, на каком уровне у нас получится, а в том, насколько это нужно людям. И, мне сегодня кажется, ответ – однозначно нужно», – подытожил полномочный представитель Президента РФ впечатления от ярмарки.

Дальневосточная ярмарка продолжит свою работу 13 декабря. 15-17 декабря отдельной программой пройдут Дни Республики Саха (Якутия) в Москве, приуроченные к 385-летию вхождения в состав Российского государства.