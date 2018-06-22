Юрий Васюнькин: В Якутске человек стоит в центре внимания

Юрий Васюнькин, заместитель генерального директора Международной ассамблеи столиц и крупных городов.

— Мы являемся соорганизаторами мероприятия форума «Города и люди», поскольку славный город Якутск входит в нашу ассамблею и Айсен Николаев вице-президент нашей организации, поэтому мы периодически приезжаем в Якутск, где проводятся наши конференции и мероприятия. Во-первых здесь есть чему поучиться, обменяться опытом. Сюда с удовольствием приезжают представители других городов, чтобы сказать о том как устраивают свое хозяйство. В этот раз очень интересная тема, поскольку цифровизация шагает повсеместно, но я бы подчеркнул следующее – проводили свою секцию по социальной инновации, поскольку в городах эта тема очень востребована. А в Якутске, насколько я знаю, везде подчеркивается – повышенная роль уделяется человеку, качеству жизни проживания человека в городской среде, его окружению. Цифровизация чем интересна – это скорейшее получение услуг. Это запись в детские сады, это оплата ЖКХ и так далее. Поэтому, очень здорово что человек стоит в центре внимания.

Главная цель ассамблеи городов — это обмен опытом. Поэтому мы подготовились к мероприятию. Во-первых мы подготовили сборник городских практик, которые у нас в 2008 года уже идут. Там представлен 21 город по теме цифровизация. Во-вторых мы подготовили спецвыпуск журнала, посвященный нашему городу Якутску. Сборник мы привезли на дисках и подготовили электронных бюллетень практик по 100 городам СНГ. Отчет о нашем пребывании здесь и те практики, которые здесь прозвучали мы разошлем по нашим городам, об этом будем говорить на очередной сессии в городе Уфе, где представим наработки города Якутска, которые интересны будут многим городам.

Я вспоминаю у нас здесь была сессия в 2013 году. Тогда на конференцию по проблематике ЖКХ зарегистрировались представители Японии, Ирана, Венргии. На вопрос: «что же вас так заинтересовало?» — отвел был простой, чисто прагматический: «если оборудование здесь работает в условиях вечной мерзлоты, то у нас точно будет работать».

Мы провели секцию, посвященную социальным инновациям. У нас выступили представители городов Казани, Брянска Москвы, Якутска. Мы заострили тему развития донорского движения. Одна из ярких тем, которая отражает гражданственность и патриотизм – это развития донорства.

Спасибо городу Якутску за приглашение, за те темы, которые очень актуальны для всех городов.