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Юрий Трутнев выступил с критикой на совместной коллегии Минвостокразвития и Генпрокуратуры России

Приводим стенограмму выступления Ю.П. Трутнева на совместной коллегии Минвостокразвития и Генпрокуратуры России

Ю. Трутнев: Уважаемый Юрий Яковлевич! Уважаемые коллеги, добрый день!

Все вы знаете, что по поручению Президента Российской Федерации на Дальнем Востоке производится работа по ускорению социально-экономического развития. Создан Свободный порт Владивосток, 17 территорий опережающего развития, реализуются крупные инвестиционные проекты. Для поддержки инвестиционных процессов приняты и подписаны Президентом Российской Федерации такие законы, как режим выравнивания энерготарифов, закон о предоставлении гражданам одного гектара, об упрощенном визовом режиме и многое другое. Эта работа позволила привлечь на Дальний Восток более шестисот семидесяти инвесторов.

Встречи с инвесторами происходят практически каждый день. И, очевидно, основной вопрос, на который мы ищем ответ – что препятствует реализации инвестиционных проектов, а, следовательно, и развитию нашей страны. К сожалению, один из основных ответов от бизнеса и представителей власти региона – это высокий уровень давления на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов.

Очевидно, что мы не ставим вопрос о прекращении реализации контрольно-надзорных полномочий. Мы должны защищать жизнь, здоровье и имущественные права граждан Российской Федерации.

В то же время, давайте ответим себе на вопрос – такое ли количество проверок необходимо? Разберемся, сколько времени занимают контрольно-проверочные процедуры и почему зачастую они приводят к убыткам предприятия, а иногда и их разорению.

В послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации отметил, что «целая армия контролеров по-прежнему мешает работать добросовестному бизнесу». Хочу отметить, что сражаться с этой армией бизнесу далеко не всегда по силам.

Если проанализировать, как обстоят дела у нас на Дальнем Востоке, то выясняется – за 2,5 года было проведено более ста тридцати тысяч проверок.  И это – не считая «доследственных мероприятий» и проверок, проведенных в рамках оперативно-розыскной деятельности.

Приведу несколько примеров. Только за первое полугодие 2017 года состоялось пять проверок аквапарка «Чудо-остров» в Камчатском крае. Организаторы проверок ссылаются на жалобы работников предприятия и посетителей. Возникает вопрос — а что, нельзя проверить один раз и добиться устранения недостатков? Или будут проверять каждую неделю, пока не останется ни «чуда», ни «острова»?

Или другой пример, когда в марте прошлого года на судно группы «Доброфлот» высадился десант правоохранительных органов. Прямо штурмом взяли судно. Только одна проблема – за прошедшие 15 месяцев так никто и не понял зачем. Все еще продолжается следствие, есть у руководства компании какие-то проблемы с таможенными органами или нет.

Так может в начале надо было разобраться есть ли эти проблемы, а потом десант высаживать?

К сожалению, достаточно распространена ситуация, когда сняв жесткие диски с серверов, изъяв документы и практически парализовав работу предприятия, контрольно-надзорные органы потом в течение двух-трех лет усиленно ищут основания, зачем они это сделали. А может быть стоило поступить наоборот? Сначала установить факт и истинный состав преступления, а затем принять меры в отношении правонарушителей, не разрушая экономику предприятия.

Хочу подчеркнуть, что в результате таких действий больше всего страдают не руководители предприятия, против которых эти атаки чаще всего направлены, страдают простые рабочие, граждане России, которые после пары таких атак лишаются средств на существование. Считаю, что об интересах этих людей надо думать при осуществлении любых контрольных мероприятий. У непродуманных, избыточных действий контрольно-надзорных органов есть высокая цена – снижение уровня жизни людей, недополучение средств в бюджет Российской Федерации.

Уважаемый Юрий Яковлевич! Уважаемые коллеги!

О каких вопросах хотелось бы подумать вместе. Прежде всего – о целеполагании. Я уверен в том, что нашей общей задачей, задачей всех присутствующих в этом зале руководителей, является повышение уровня благосостояния граждан нашей страны, обеспечение экономической мощи государства. И если это так, то хотелось бы внести следующие предложения.

Первое – учитывать показатели экономического развития субъектов в оценке эффективности деятельности контрольно-надзорных и правоохранительных органов.

Второе, меры, принимаемые в отношении предприятий в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий должны быть сопоставимы с их результатами. Недопустимо дезорганизовывать работу крупных предприятий в попытках выявить нарушения без достаточных предварительных оснований. Считаем, что работники контрольно-надзорных органов должны нести ответственность за причиненный в ходе проверочных мероприятий ущерб, если их действия будут признаны избыточными в судебном порядке.

Третье – сроки контрольно-надзорных мероприятий должны быть жестко ограничены.

Четвертое – внеплановые проверки должны проводиться исключительно по существу заявлений граждан, а их количество должно быть ограничено, например, не более 30% от утвержденных плановых проверок.

Пятое – в случае не подтверждения фактов нарушений по заявленным внеплановым проверкам, результатом которых явились контрольно-надзорные мероприятия, повлекшие экономический ущерб предприятию, ответственность должны нести и заявители.

Шестое – на территории Дальневосточного федерального округа государственный контроль осуществляют 35 контрольно-надзорных органов. Некоторые из них действительно решают важные государственные задачи, однако в отношении ряда контрольно-надзорных органов можно подумать о передаче функций координации деятельности на уровень субъектов.

И последнее – неправильно, когда нарушается принцип ротации, и руководящие работники контрольно-надзорных и правоохранительных органов занимают свои должности 10 и более лет. Общеизвестно, что в этом случае человек обрастает связями и рискует потерять основные профессиональные качества – объективность и беспристрастность.

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