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Республика
16 марта 2018, 14:22
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Юрий Трутнев: «В Якутии будет построено 7 социальных объектов»

Уже четыре года продолжается приоритетное развитие восточных территорий страны, после того, как Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал подъём Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век.

«За это время создано 30 новых федеральных законов по повышению привлекательности территории. Сегодня на Дальнем Востоке инициировано более 1 200 инвестиционных проектов на общую сумму 3,7 триллионов рублей, 100 предприятий уже построено», – сказал заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, проводя 16 марта в Якутске рабочее совещание.

В сентябре 2017 года во Владивостоке на заседании президиума Госсовета по вопросам комплексного развития регионов Дальнего Востока, проведённом президентом страны Владимиром Путиным, глава государства поручил приступить ко второму этапу развития Дальнего Востока. В соответствии с поручением Владимира Путина началась работа по формирование центров экономического роста.

Юрий Трутнев отметил, что за четыре года работы по реализации экономических проектов возникла необходимость создания социальной инфраструктуры в точках экономического роста Дальнего Востока. По его мнению, в данное время нужно решать задачи по созданию достойных условий для жизни дальневосточников, для тех, кто будет работать на новых предприятиях, созданных с помощью различных инструментов роста. «Нужны детские сады и школы, другие социальные объекты. На эти цели до 2020 года выделено 68 млрд. рублей», – сказал Трутнев.

По данным вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ, на территории Якутии в рамках плана социального развития центров экономического роста будет строиться семь социальных объектов на сумму 1,7 млрд. рублей. Это такие объекты как школа № 35 в Якутске, в Нерюнгри будет проведён ремонт детской поликлиники, будет проведена реконструкция сооружений ЖКХ, новое здание районной гимназии в Хандыге, многофункциональный спортивный зал в Среднеколымске. Кроме того, будет модернизирована материально-техническая база системы среднего профессионального образования», – сказал Юрий Трутнев.

«Все объекты должны быть завершены до 2020 года», – поставил задачу Трутнев.

Напомним, в работе совещания у заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева приняли участие глава Якутии Егор Борисов, председатель парламента республики Александр Жирков, председатель Правительства региона Евгений Чекин, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев  представители Администрации Президента РФ, аппарата полномочного  представителя Президента РФ в ДФО, аппарата Правительства РФ,  представители федеральных органов власти в РС (Я) и исполнительных органов государственной власти РС (Я).

Фото Марии Васильевой, ЯСИА

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Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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