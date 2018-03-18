Юрий Трутнев проголосовал в Якутске

Полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ проголосовал на выборах главы государства.

На избирательный участок в Культурном центре СВФУ «Сергеляхские огни» он приехал в сопровождении главы Якутска Айсена НИКОЛАЕВА, представителей Администрации главы и правительства Якутии, ректора СВФУ Евгении МИХАЙЛОВОЙ.

Юрий Трутнев подчеркнул, что считает свое голосование в Якутии совершенно правильным, поскольку на нем лежит ответственность за развитие Дальнего Востока. Полпред также отметил, что на текущий момент все регионы ДФО демонстрируют высокую явку избирателей.

«С утра получаю сводки. Явка во всех регионах Дальнего Востока на данный момент выше, чем раньше. Думаю, в этом есть маленькая часть и нашего труда, поскольку здесь реализуется и строится много проектов. Никакое правительство, никакой премьер не изменит ситуацию на такой огромной территории. Надо всем вместе участвовать в этом деле. Выборы – это и есть участие в судьбе страны», — сказал он.

Напомним, вице-премьер правительства РФ, полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев прилетел в Якутск 16 марта. Он открыл в Якутске Перинатальный центр и провел ряд совещаний. Уже сегодня он отправится в Москву.