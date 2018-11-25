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25 ноября 2018, 13:38
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Юрий Трутнев о мас-рестлинге на Чемпионата мира

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе приветствовал участников, гостей и организаторов чемпионата мира по мас-рестлингу в городе Якутске.

Полпред напомнил, что Чемпионат мира по мас-рестлингу проводится уже в третий раз. С каждым годом расширяется география участников, растёт число команд из разных стран, которые демонстрируют своё мастерство в этом молодом виде спорта.

«Мас-рестлинг является неотъемлемой частью боевых искусств. Он требует от спортсменов не только прекрасной физической подготовки, выносливости и быстроты реакции, но и силы духа, позволяющей, преодолевая себя, завоевывать победу», – отметил он.

Юрий Трутнев пожелал всем участникам мирового первенства честных и красивых поединков, а зрителям — незабываемых ярких впечатлений от спортивного праздника.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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