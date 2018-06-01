Юрий Трутнев официально представил ВРИО главы Якутии Айсена Николаева

1 июня в зале Республики состоялось официальное представление врио главы Якутии. Айсена Николаева парламенту, правительству и общественности республики представил заместитель председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Открывая торжественную церемонию, полпред зачитал Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина о назначении Айсена Николаева временно исполняющим обязанности Главы Республики Саха (Якутия).

Представляя Айсена Николаева, полдпред подчеркнул, что делать это достаточно просто. «Всю жизнь Айсен Сергеевич живёт и работает в республике. Ему потребуется немного времени для того, чтобы войти в курс дела, потому что всю работу, которая проводилась на территории республики, мы проводили вместе», – сказал Трутнев. Он пообещал Айсену Николаеву поддержку и выразил уверенность в том, что его профессионализм послужит на благо Якутии.

Также Юрий Трутнев выразил благодарность Государственному советнику РС(Я) Егору Борисову, 8 лет руководившему регионом. «Мы вместе создавали первые территории опережающего развития в Якутии, под его руководством и начинались и реализовывались целый ряд крупных инвестиционных проектов. Он занимался решением вопросов социально-экономического развития республики», – сказал Трутнев.

Егор Борисов отметил, что Президент РФ Владимир Путин принял верное решение. «Я очень доволен принятым решением. Именно новый руководитель должен подключиться к разработке и реализации новых программ и решений, которые будут приниматься вновь избранным Президентом РФ Владимиром Путиным в целом по стране и на Дальнем Востоке, в частности», – сказал он.

«Решение Президента России Владимира Путина – это знак самого высокого доверия. Я буду работать с полной отдачей, чтобы оправдать его. Это огромная ответственность перед народом, перед каждым жителем нашей многонациональной республики», – обратился к участникам церемонии врио главы Якутии Айсен Николаев. Он заверил, что приложит свои силы и опыт во благо людей.

Своей главной задачей на посту руководителя региона он назвал консолидацию якутян и вовлечение всего общества в решение важнейших вопросов, касающихся жизни республики.

«Якутия может и должна стать одним из лидеров Дальнего Востока и всей России. У нас для этого всё есть: образованные и очень активные люди, наш уникальный человеческий капитал, богатство недр, чистое желание работать, высокая культура, крепкие традиции. Есть понимание и поддержка со стороны руководства страны», – сказал Николаев.

Врио главы призвал всех объединиться для достижения общих целей развития республики и улучшения качества жизни якутян. При этом он заверил, что в своей работе будет придерживаться принципов открытости, приверженность которым, демонстрировал все эти годы.

«Самые главные решения буду принимать с учётом мнения и предложений населения. Надо полностью отойти от формализма, избавиться от ненужной декоративности в отношениях с гражданским обществом. Мы будем вместе целенаправленно и результативно работать, не кивая на обстоятельства и трудности. Надо смело идти вперёд, задать новый темп позитивным переменам во всех сферах жизни», – сказал Айсен Николаев.

В заключение Юрий Трутнев вручил Айсену Николаеву символический компас. «Чтобы Вы нигде не сбились и не заблудились на огромной территории Якутии», – прокомментировал свой подарок полпред.