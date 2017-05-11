Юрий Садовников: Необходим контроль исполнения взятых на себя обязательств

2 мая в г.Москва. Председатель партии, председатель Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ по итогам обсуждения в Государственной Думе отчёта Правительства о результатах работы в 2016 году дал кабинету министров поручения.

Поручение получили также Минстрой России, Минфину России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, ФАС России о представлении в Правительство Российской Федерации согласованных предложений о необходимости разработки программного документа, направленного на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационно-правовой работе ГУП «ЖКХ РС(Я)», региональный координатор партпроекта «Управдом» Юрий САДОВНИКОВ:

Вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры за счет привлечения частных инвестиций, повышения эффективности управления многоквартирными домами остаются актуальными.

С одной стороны, для инвестора необходимы понятные правила игры: долгосрочное тарифное регулирование, фиксированная предпринимательская прибыль в размере 5%. Но, важно, чтобы инвестор обеспечивал существенное условие концессии – целевые показатели качества и надежности.

Необходим контроль исполнения взятых на себя обязательств. Потребители должны быть в курсе какие коммунальные сети и в каком объеме подлежат замене или уже модернизированы.

В сфере управления домами необходимо существенно упростить процедуру отзыва лицензии у недобросовестных управляющих компаний, поддерживать переход на профессиональные стандарты в жилищно-коммунальной отрасли, стимулировать повышение квалификации сотрудников предприятий, подчеркнул он. Предъявляя очень жесткие требования к профессионализму сотрудников и качеству работу жилищно-коммунальных организаций, мы не должны забывать и о формировании ответственного отношения самих собственников к жилому фонду.

В программе, с которой «Единая Россия» шла на выборы в Госдуму VII созыва в 2016 году, отмечается необходимость обеспечения прозрачности заключения соглашений и контроля за достижением частными инвесторами показателей качества, надежности и эффективности, сделав результаты такого мониторинга доступными для каждого гражданина. Также партией намечены действия по формированию согласованного с гражданами стратегического плана и единого подхода к модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства и настройки системы ее финансирования в целях повышения качества, безопасности жилищно-коммунальных услуг, сокращения аварийности и преобразований жилищно-коммунального хозяйства.