Юрий Николаев и Виктор Фёдоров провели приём граждан по личным вопросам

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий НИКОЛАЕВ и председатель постоянного комитета парламента республики по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор ФЁДОРОВ 3 февраля 2017 года провели приём граждан по личным вопросам.



На приём к председателю постоянного комитета Ил Тумэна Юрию Николаеву подошёл гражданин Т. с просьбой о содействии в организации диализного центра в посёлке Нижний Бестях для обслуживания пациентов, нуждающихся в процедуре диализа и проживающих в заречных улусах. Заявитель отметил, что на сегодняшний день диализные центры функционируют в Якутске, Мирном, Нерюнгри и посёлке Жатай. В заречных улусах проживает более 60-и больных с почечной недостаточностью и нуждающихся в диализе. По словам Т. в Нижнем Бестяхе существует здание, отвечающее требованиям для открытия подобной медицинской организации. В этой связи заявитель обратился к главе бюджетного комитета парламента Якутии с просьбой оказать содействие в выделении бюджетных ассигнований при корректировке республиканского бюджета на 2017 год для закупки необходимого оборудования.



К народному депутату республики Виктору Фёдорову обратились граждане И. и Ш. с просьбой помочь в реализации проекта «Культура Якутии в мировом пространстве», реализуемой на платформе «Академия культуры «Google». По словам заявителей, проект по включению региональных музеев в «Академию культуры Google» впервые был реализован в области культуры и искусства по направлению «Информационные технологии в сфере культуры» в 2015 году. По его результатам оцифровано около 450 экспонатов, создано восемь виртуальных тематических выставок на русском и английском языках. В проект включено четыре республиканских музея. При этом за 2015 год общее количество виртуальных посетителей музеев Якутии со всего мира составило 250 000 пользователей. Заявители утверждают, что в настоящий момент музеи Якутии являются единственными представителями — участниками проекта Академии культуры Google в Сибири и на Дальнем Востоке.

В этой связи заявители предлагают включить в 2017 году в «Академию культуры Google» музеи, расположенные в арктических и северных улусах: Жиганский исторический музей им. А.Я.Уваровского, Верхоянский районный краеведческий музей «Полюс холода», Оленёкский историко-этнографический музей народов Севера, Среднеколымский краеведческий музей, Нижнеколымский музей истории и культуры народов Севера Якутии, Аллаиховский музей природы тундры и охотпромыслов, Зырянский музей истории народов Севера Якутии, Усть-Нерский краеведческий музей, Анабарский краеведческо — этнографический музей и Музей природы Государственного природного заповедника «Усть-Ленский».

Кроме того, к парламентарию подошла гражданка С. с жалобой от имени жильцов, получивших жильё по программе обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Все поступившие на приёме граждан заявления народные депутаты республики взяли в работу.