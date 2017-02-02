Юрий Николаев и Виктор Фёдоров проведут приём граждан по личным вопросам

3 февраля 2017 года в 11.00 часов в Государственном Собрании (Ил Тумэн) состоится приём граждан по личным вопросам.

Граждан примут председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий НИКОЛАЕВ и председатель постоянного комитета парламента республики по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор ФЁДОРОВ.

Записаться на приём к народным депутатам республики – председателям постоянных комитетов парламента Якутии можно в Общественной приёмной Государственного Собрания (Ил Тумэн) по адресу город Якутск, ул. Ярославского, д. 24/1, каб.105.

Для записи к народному депутату, который ведёт личный приём, необходимо подать письменное заявление в произвольной форме с указанием своих данных и изложением сути обращения.

По электронному адресу http://iltumen.ru/content/grafik-lichnogo-priema-grazhdan можно ознакомиться с графиком личного приёма граждан всеми народными депутатами Республики Саха (Якутия) на 2017 год.

Подробную информацию можно узнать по телефону Общественной приёмной парламента Якутии 8 (4112) 43-52-44.