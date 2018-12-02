Юрий Лукин вернулся на «Подиум»!

Полюбившийся многим телезрителям якутский дизайнер Юрий Лукин вернулся на проект «Подиум» на телеканале «Пятница». Дизайнеру вместе с другими выбывшими участниками предстоит «битва» с оставшимся составом телепроекта, сообщает телеканал «Якутия 24».

«Наконец-то справедливость восторжествовала. Золотой состав «Подиума» покажет, где раки зимуют», — прокомментировал тизер следующего выпуска Юрий Лукин в социальной сети Instagram.

Как стало ясно из тизера выпуска следующей недели, выбывшим участникам дали шанс доказать свое право на участие в телепроекте и биться за место вместе с оставшимися участниками.

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что 28-летнему дизайнеру из Якутска пришлось покинуть проект, хотя его работы считались лучшими на проекте. Его уход буквально вызвал гнев зрителей в социальных сетях. Тогда Юрий сообщил, чтобы зрители следили за проектом дальше.

В первом выпуске кимоно, выполненное якутянином, стало лучшим.

На четвертом этапе Юрий Лукин сшил платье по стилю якутского национального платья халадай, но жюри конкурса тогда назвали его платье «подражанием Баленсиаги».

В пятом, и последнем для якутского дизайнера, выпуске конкурсанты должны были создать сексуальный образ «на миллион лайков». Но жюри посчитало, что наряд Лукина является самым слабым.