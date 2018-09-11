Юрий Куприянов: Выборы прошли, но история продолжается

Во время пресс-конференции партии «Единая Россия» по предварительным итогам руководитель республиканского штаба Юрий Куприянов поблагодарил все партии, которые приняли участие в выборах.

— Благодарю все политические партии – нашу Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Благодаря активной политической работе всех партий мы добились высоких результатов. В сегодняшних условиях, я считаю, что это самый главный показатель того, что мы сохранили гражданское общество, гражданскую активность и желание человека участвовать в управлении своей республикой. Это общая победа всех политических партий республики.

Показатели Якутии одни из лучших в стране. Это говорит о том, что все мы работали, мы все искали слова и убеждения, чтобы каждый избиратель нашел себя в этом кандидате – в этом заключается суть штабной работы.

Работа избирательной кампании многоступенчатая, многослойная и интересная работа. Мы доставили самолетами, кораблями, машинами и лодками 1,5 тысячи тонн агитационно-пропагандистских материалов, охватили всю республику. Старались, чтобы материалы дошли до каждого населенного пункта и жителя.

Хочу особо отметить особую заслуги совмещенных выборов Главы Республики Саха (Якутия) и избрание лидера нашего списка Айсена Николаева. Действительно его креативность, молодость и его энергичная работа на посту временно исполняющего обязанности, его согласие возглавить список партии сделали огромный пласт работы среди избирателей, чтобы они нашли в лице партии то рациональное зерно, которое удовлетворяет, гарантирует и стабилизирует понятие ценности власти и общества республики.

Выборы прошли, но история продолжается.