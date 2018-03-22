Юрий Куприянов: Пост спикера Ил Тумэна не наследственный, и я на него претендую!

Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте РФ – заместитель руководителя Администрации главы и правительства республики Юрий КУПРИЯНОВ подал сегодня документы на праймериз «Единой России», о чем стало известно SakhaLife. Мы связались с Юрием Степановичем по телефону.

— От какого округа планируете выдвинуться на праймериз?

— По родному Мегино-Кангаласскому улусу. Подал документы на одномандатный, и на список тоже.

— И чья это идея?

— В смысле?

— Ну, есть такая парадная фраза – об этом попросили мои избиратели…

— Ха-ха! Понятно. А я честно скажу, что принял об этом решение еще в прошлом году. Вы помните, что я участвовал в праймериз на выборах депутата Госдумы от «Единой России» по республике. Как кандидат, который занял второе место, рассчитывал на выдвижение от родной партии. Предполагалось, что именно я составлю конкуренцию Федоту Семеновичу ТУМУСОВУ, действующему депутату. Но, как вы знаете, было принято решение, что «Единая Россия» не выдвинет своего кандидата по одномандатному округу.

— Да, были некие межпартийные договоренности, расчищавшие дорогу Федоту Семеновичу.

— О том, что меня не выдвинут, я узнал в последний момент, уже на съезде партии.

— Неужели только на съезде, как все?

— Да. И тогда же решил, что через год выдвинусь на выборы в Ил Тумэн. Школа праймериза мной пройдена. Да и отчеты правительства даром не прошли. Умение строить коммуникации приходит с опытом. И вот, этот момент настал. Сегодня я подал документы на участие в праймериз.

Считаю, что в праймериз – наш партийный проект, должно участвовать максимальное количество претендентов, чтоб привлечь больше внимания и выбрать настоящего кандидата, который в будущем выиграет эти выборы. Тем более, что на предварительном голосовании можно выбирать сразу нескольких кандидатов. Будет конкурентная борьба. Мегинских ребят, насколько я понял, много будет. Поскольку я работаю в Москве, мое появление может быть немного неожиданным…

— Почему Мегино-Кангаласский? Почему не республиканский список партии?

— Нынче порядки несколько изменились. Исходят из того, что обязательно выдвижение в районах. А там – будет видно. Кандидаты от нашей партии должны быть очень конкурентоспособными. Это большая ответственность.

— Считается, что вы претендуете на пост спикера Ил Тумэна…

— Могу сказать коротко: да. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Пост спикера Ил Тумэна – он же не наследственный, его выбирают вновь избранный состав. Так что – да, я на него претендую. Профессиональный и жизненный опыт, полученный мною, позволяет взвалить на себя эту большую ответственность. Но сначала надо избраться в Ил Тумэн. А перед этим пройти праймериз. Это серьезная процедура. Так что если поддержат земляки, если поддержат депутаты, я буду претендовать на пост спикера.

— Вы никогда не выдвигались на выборы. Обычно были организатором выборов…

— Да, у всех было наоборот. Даже у Айсена НИКОЛАЕВА, сначала он был депутатом, потом пришел в исполнительную власть. Я же организовывал выборы в рамках всей республики, возглавлял штабы. Я ведь прошел все ступени – был министром, заместителем председателя правительства, руководителем Администрации главы и правительства республики. Сейчас я постпред республики в Москве.

— Так-то у нас это считается почетной ссылкой…

— Пришло время вернуться. Но я ж не могу вернуться на тот же пост руководителя АГиП, правильно? Буду баллотироваться в Ил Тумэн. Считаю, что правительство и парламент должны взаимодействовать, работать на равных. Должен быть командный дух в работе правительства и госсобрания. И я теперь готов взять на себя ответственность, считаю, что справлюсь с этим. Кроме одного бюджета, ничего же нет. Мы должны обеспечить рациональность, справедливость распределения этого бюджета. Парламент должен работать в интересах всего населения.

— Считается, что исполнительная власть совсем подмяла под себя законодательную. А депутаты – только кнопкодавы, которые узаконивают решения, уже принятые правительством.

— Ну, не думаю, что кто-то кого-то должен подминать под себя, продавливать. Не надо продавливать, надо обсуждать.

Не секрет же, что не сами депутаты пишут законы – это же, полагаю, всем известно. Они в них только поправки вносят. Это работа правительства.

По аналогии с Российской Федерацией, Вячеслав ВОЛОДИН, руководитель Госдумы, пришел из органов исполнительной власти. Почти что руководителя Администрации президента. В целом, и Госдума, и Ил Тумэн должны быть органом политической власти, а не органом, конкурентным правительству… Правительство и парламент должны работать рука об руку для дальнейшего динамичного развития нашей республики.

— Ну, и последний вопрос. Выиграете – тортом народ угостите?

— Я всегда люблю делать добрые дела. Угощать земляков, друзей, гостей – лучшая радость в моей жизни!