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28 апреля 2017, 12:01
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Юрий Башмет: Я в восторге от Высшей школы музыки!

27 апреля в День Республики Саха (Якутия) Высшую школу музыки РС (Я) посетил Юрий Абрамович Башмет.

Встреча с воспитанниками Высшей школы музыки состоялась ровно 10 лет спустя. Первый визит Юрия Абрамовича в Высшую школу музыки произошел 28 апреля 2007 года. В тот день он остался очень доволен встречей и отозвался о школе следующим образом: «Мне у Вас очень понравилось.  Я в восторге! Браво!».  В этот раз дирижер очень внимательно слушал концертные номера в исполнении учащихся и студентов ВШМ. Известно, что Юрий Башмет является организатором проекта «Оркестр будущего», цель которого поиск и отбор юных исполнителей для создания симфонического оркестра, состав которого периодически обновляется.

«Для каждого музыканта заниматься музыкой – это и есть счастье, – говорит маэстро. – Они все должны стать счастливыми, а мы их приглашаем в этот мир счастья».

В Якутск Юрий Башмет приехал с концертом камерного ансамбля «Солисты Москвы». Выступление коллектива прошло в рамках юбилейного тура, посвященного 25-летию творческого коллектива. Главная цель тура – познакомить с искусством «Солистов Москвы» и Юрия Башмета максимальное число отечественных слушателей.

 

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Источник: Пресс – центр Высшей школы музыки РС (Я).
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