Юристы помогают автору, который продает книги, чтоб вылечить жену — источник

В СМИ и соцсетях прошла информация о 79-летнем жителе Якутска Иннокентии ЛУКИНЕ, который продает свои книги, чтобы собрать деньги на лечение своей жены, у которой онкологическое заболевание.



Собственно, издание книг профинансировали вице-спикер Ил Тумэна Ольга БАЛАБКИНА, депутат Ил Тумэна, руководитель «Якутцемента» Алиш МАМЕДОВ и генеральный директор РИК Петр АЛЕКСЕЕВ.

Помогала и Сардаана ГУРЬЕВА, ныне уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия). Подключалась Ольга РОМАНОВА, начальник республиканского Управления Минюста России.

Иннокентий Лукин является родственником Людмилы ГОРЕВОЙ, которая много лет возглавляла Верховный суд республики.

«Она его тоже не бросала, они всегда с соцработником. По заявлению автора, РИК предоставил место в престижном ТРК «Туймаада». Просто мы приняли решение помогать ему. Юристы корпоративно друг друга не бросают», — отметила Ольга Балабкина в разговоре с SakhaLife.

По сообщению пресс-службы Минздрава Якутии, супруга автора прошла лечение, чувствует себя удовлетворительно, в марте ей предстоит обследование.

Напомним, что связаться с автором можно по телефонам: 8-914-264-27-02, 8-962-730-66-03.