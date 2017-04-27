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Культура & Образование
27 апреля 2017, 18:43
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Юрист ГТОиБ в очередной раз проявила неуважение к суду

Сегодня, 27 апреля в Якутском городском суде состоялись предварительные слушания по иску Ирины САВВИНОЙ к АУ «Государственный театр оперы и балет им. Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона». Дело рассматривает судья Виктория СМИРНИКОВА.

Бывший костюмер театра Ирина Саввина оспаривает свое вынужденное увольнение из ГТОиБ. Своим иском она требует восстановления на работе, оплаты зарплаты за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Ее интересы представляет известный адвокат Айталина СТЕПАНОВА.


От ГТОиБ присутствовала юрист Анна ФАДЕЕВА, печально «прославившаяся» тем, что представляя интересы театра в сентябре 2016-го, проявила неуважение к суду, не отключив свой сотовый телефон, который звонил несколько раз. Более того, выступая тогда перед тремя судьями, юрист ГТОиБ Фадеева прервалась, чтобы ответить по ватсапу неизвестному респонденту. И только окрик судьи прервал ее от этого увлекательного занятия. К слову сказать, в тот раз Анна Фадеева с ГТОиБ проиграли иск в суде.
И сегодня Анна Фадеева осталась верна себе, в очередной раз проявив неуважение к суду. Во-первых, она пришла на предварительное заседание без доверенности от ГТОиБ. Получилось, что она присутствовала лишь в статусе слушателя, судья не приняла ее документы. Во-вторых, Фадеева и сегодня не отключила свой сотовый телефон, и он опять звонил во время судебного заседания.
В материалах, предоставленных суду истцом, имеется характеристика Ирины Егоровны, под которым подписались многие работники ГТОиБ – портные, кассиры, администраторы, артисты хора, балета, солисты Григорий ПЕТРОВ, Александр ДОНСКОЙ, Егор КОЛОДЕЗНИКОВ и другие работники. Стоит отметить, что они сделали это, прекрасно понимая, что Ирина Саввина находится в опале, тем самым, оказав коллеге моральную поддержку.
Ответчик, как положено, получает от суда полный пакет документов. Естественно, попала в администрацию театра и эта характеристика с подписями. И сегодня в срочном порядке начались действия, которые можно трактовать как давление на работников. Как сообщают SakhaLife источники в театре, юрист Анна Фадеева именем директора Сергея СЮЛЬСКОГО начала сбор подписей под новым письмом. В нем говорится, что подписанты отзывают свои ранее поставленные подписи под характеристикой Ирины Саввиной. Под давлением администрации, часть подписантов дрогнули и поставили свои подписи под этим новым воззванием. Тем более, что в театре скоро предстоит аттестация, и люди дорожат рабочими местами.

Однако адвокат Айталина Степановна считает, что подобными действиями администрация ГТОиБ превышает свои полномочия, и стоит посвятить в это инспекцию труда и прокуратуру республики.
Слушание дела по существу по иску Ирины Саввиной к ГТОИБ в Якутском городском суде назначено на 5 мая.
SakhaLife следит за развитием событий.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный резонанс.

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Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU. Фото из архива SAKHALIFE.RU
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