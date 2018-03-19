Юный якутянин выступит на канале Россия-1

Ученик школы города Троицка Валерий Кузаков, имеющий якутские корни, прошел отборочный тур популярного проекта канала Россия-1 «Синяя птица». 9-летний музыкант поёт и играет на фортепиано. Уже 25 марта мы сможем увидеть его выступление в телеэфире.

Валерий Кузаков родом из Якутска, когда ему исполнилось шесть месяцев, его семья переехала в Москву. Он учится в начальной общеобразовательной школе Троицка – города в составе Троицкого административного округа Москвы.

Валерий участвует в направлении «Вокал» с народной песней «Вдоль по Питерской».

«Конкурс проходит в несколько этапов. Мы прошли первый кастинг. 25 марта – первый выпуск. Жюри в финал выбирает троих лучших, один участник может пройти по зрительскому голосованию. Потом финал», – рассказала ЯСИА мама Валеры Наталья Ипатьева.

Для него это не первый конкурс. Он является лауреатом таких международных конкурсов, как «Земля талантов», «Венок дружбы», «Веселый ветер» им. Исаака Дунаевского, «Открытая Европа – открытая планета» и другие. Кроме пения, он играет на фортепиано и в футбол.

Всего в проекте «Синяя птица» пять номинаций: «Вокал», «Игра на музыкальных инструментах», «Хореография», «Оригинальный жанр» и «Актёрское мастерство». В составе жюри скрипачка и дирижер Светлана Безродная, ректор хореографического училища имени Вагановой Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис Мацуев, народные артисты РФ Сергей Безруков и Елена Яковлева.

Победитель финального тура получит возможность сняться в продолжении известного российского фильма «Последний богатырь».