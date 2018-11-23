Юный якутянин прошёл кастинг на проект «Голос. Дети»

Талантливый юный певец Валера Кузаков станет участником «слепых» прослушиваний популярного российского телепроекта Первого канала «Голос. Дети». Съёмки эфира начнутся в январе следующего года.

Девятилетний Валерий Кузаков проживает с родителями в Москве, занимается в детской музыкальной школе им. Глинки. Семья Валеры переехала из Якутска в столицу, когда ему было полгода.

Мама Валерия Наталья Кузакова сообщила ЯСИА, что мальчик прошёл кастинг проекта «Голос. Дети» и выступит на «слепых» прослушиваниях уже в январе.

«Валера спел на итальянском песню «Влюбленный солдат» и знаменитую «Как молоды мы были» Александра Градского», – рассказала она.

За плечами мальчика – участие в телепроекте «Синяя птица» телеканала «Россия», победа на «Юной звезде» телеканала «Звезда» и других музыкальные фестивали и премии. В репертуаре Валеры – русские народные песни, современные российские композиции и песни на итальянском. Кумирами в музыке юный якутянин называет Муслима Магомаева и Робертино Лоретти.

Шестой сезон телепроекта «Голос. Дети» стартует в новом году. Кто будет наставниками и жюри, пока неизвестно.