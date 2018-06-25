Юный «вундеркинд многоборья» намерен победить в следующем году

Самый юный участник Игр Дыгына уверенно вошел в тройку лидеров, оставив позади себя опытных многоборцев. В комментарии ЯСИА он сказал, что в следующем году выйдет на арену только за победой.

Юный «вундеркинд многоборья», как назвали Айсена Ботуева болельщики Игр Дыгына, и вправду оказался одаренным, причем не только физически. В школу его взяли раньше положенных лет. Сейчас ему всего восемнадцать, но он уже является студентом третьего курса Чурапчинского института физкультуры и спорта. Национальным многоборьем юноша «заболел» пару лет назад. Занимается Айсен под руководством тренера Дениса Заболицкого.

«В школьные годы увлекался хапсагаем и вольной борьбой, недавно открыл для себя мас-рестлинг. Даже мечтать не мог, что стану призером Игр Дыгына, ведь соперники были очень сильными и опытными. Я вложил все силы и упорно тренировался по всем дисциплинам многоборья», — рассказал ЯСИА спортсмен.

Айсен Ботуев не только оказался третьим на Играх Дыгына, но и установил новый рекорд республики по якутской вертушке («тутум эргиир»), сделав 66 оборотов. Предыдущий лучший результат принадлежал ему же — 64.

В прыжках верхневилюец занял третье место, в мас-рестлинге и спринте на 400 метров — шестое, в хапсагае — седьмое. Не повезло ему в стрельбе из лука — он заработал всего четыре очка из 40 возможных.