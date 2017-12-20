Юный Моцарт из Якутии покорила Москву!

С 4-11 декабря 2017 года в Москве состоялся XVIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».

Якутию представила самая юная участница конкурса — учащаяся «Академии музыки» Якутского музыкального колледжа им.М.Н. Жиркова (Класс профессора РАЕ, Честных Оксаны Юрьевны) 7-летняя Аида ФИЛИППОВА. Аида покорила аудиторию зрителей и членов жюри своей музыкальностью, искренностью, талантом и техникой.

«Девочка родилась для музыки», — говорили члены жюри.

Юная якутянка получила звание Дипломанта и впервые в истории конкурса «Щелкунчик», стала обладателем приза — «Мини Щелкунчик». Эта номинация была учреждена специально для Аиды, по инициативе членов жюри.

24 декабря, в 17 и 19 30 часов в ДДН им.А.Е. Кулаковского состоится концерт-чествование выдающейся пианистки Аиды Филипповой.