Юных вольников из Якутска пригласили в Орегон

Директор международных обменных программ штата Орегон (США) Майк Симонс, тренеры и юные спортсмены сборной команды штата по вольной борьбе выразили огромную благодарность и признательность руководству города Якутска за высокую организацию масштабного спортивного мероприятия — товарищеской встречи между юношескими сборными штата Орегон и города Якутска по вольной борьбе, прошедшей 1 августа 2017 года в Центре спортивной подготовки «Триумф».

«Поездка в Якутск и участие в товарищеской встрече стало уникальным событием для сборной команды нашего штата. Проведение такого масштабного мероприятия — это подлинное проявление спортивного и культурного сотрудничества между нашими городами и странами. Товарищеская встреча, культура и традиции, доброта и тепло жителей Якутска оставили в наших сердцах самые яркие, неизгладимые впечатления. Мы оцениваем опыт города Якутска в части реализации государственной политики, направленной на продвижение и поддержку молодежного спорта, как один из передовых на мировой спортивной арене», — говорится в письме, адресованном руководству Окружной администрации города Якутска.

Майк Симонс от имени спортивной общественности штата в целях обмена опытом и расширения дружественных связей также приглашает юных спортсменов и тренерский состав с ответным визитом посетить штат Орегон.

Напомним, что в Центре спортивной подготовки «Триумф» 1 августа прошлого года состоялась товарищеская встреча между юношескими сборными штата Орегон, США и г. Якутска по вольной борьбе в 12 весовых категориях. Несмотря на юный возраст, от 15 до 18 лет, все участники показали достойную и красивую борьбу, полную профессиональных приемов, уловок, захватов и острых моментов. По итогам соревнований в общекомандном зачете сборная Якутска одержала уверенную победу над командой штата Орегон со счетом 8:4.

Спортивное событие было организовано в рамках проекта «Sakha-USA Wrestling Exchang», основанного между Республикой Саха (Якутия) и штатом Орегон (США) в 2011 году по инициативе почетного тренера США, профессора математики Pacific University, обладателя мемориала в Зале Славы Борьбы (USA wrestling Hall of Fame), заслуженного тренера студенческой борьбы Майка Клока. В 2017 году это был второй приезд американских спортсменов в город Якутск. Первый товарищеский матч состоялся в Якутске в 2011 году.