Юные зрители ТЮЗ украсили ёлку собственными игрушками

ТЮЗ: итоги конкурса «Украсим Главную Елку»

Приближается самый долгожданный, самый волшебный и любимый праздник — Новый Год.

С 25-летним юбилеем художники театра и сеть канцелярских магазинов «Азбука» объявили конкурс «Украсим Главную Елку детворы в Театре юного зрителя» к Новому Году, с целью создания праздничного настроения, воспитания эстетического вкуса и творческого вдохновения у детей. На конкурс поступило около 300 работ! Так что наша Главная Елочка была самая нарядная и красивая. Мы еще раз убедились, насколько талантливы наши юные зрители, все игрушки были созданы с любовью и теплотой.

25 декабря состоялась церемония награждения наших победителей. Лучшим трем работам были вручены призы от сети канцелярских магазинов «Азбука», Лыткиной Сардаане ученице 3 класса Техтюрской СОШ Хангаласского улуса, Кириллиной Марине ученице 10 класса Саха гимназии г. Якутска и Нестереву Эрсану воспитаннику д/с №15 «Северные звездочки». Также были, специальные призы подготовленные победителям от заслуженных работников культуры и отличников культуры Республики Саха (Якутия). Надеемся, что такие яркие, запоминающиеся, креативные мероприятия станут доброй традицией нашего театра. И очень надеемся, что наши юные зрители, также будут принимать самое активное участие в творческих конкурсах.

С 24 декабря начались Новогодние утренники. Каждый день детвора и взрослые заполняют зал театра, чтобы окунуться в сказочную праздничную атмосферу веселья, радости и прекрасного новогоднего настроения. В этом году главный художник театра Прасковья Дмитриевна Павлова и заслуженная артистка Республики Саха (Якутия) Марина Валерьевна Корнилова подготовили интерактивный театр «Сказочный мирок», в котором активное участие принимают самые маленькие зрители. Яркая поздравительная программа от Деда Мороза и Снегурочки, украшение елки, теневой театр, собирание пазла снеговика, чудеса с волшебного сундучка, строительство песочного городка, ловля золотой рыбки, борьба с чудовищем.

Дорогие мальчишки и девчонки, а также их родители! Не упустите шанс окунуться в настоящий волшебный новогодний праздник, который дарит своим любимым зрителям Театр юного зрителя!