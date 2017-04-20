Юные жители Якутска осваивают профессию дизайнера

Всероссийский благотворительный проект МТС «Поколение М» совместно с известным якутским дизайнером Марфой ФЕДОРОВОЙ провели мастер-класс для юных якутских модельеров.

Мастер-класс прошел на базе Детской школы изобразительных искусств им. Л.А.Ким. На мастер-классе наставник проекта в Якутске поделилась с ребятами ценными знаниями по основам дизайнерской профессии, своим опытом участия в крупных показах, а также показала ролик о том, что происходит «за кулисами».

Большинство рекомендаций студентам удалось применить на практике прямо в рамках мастер-класса: после беседы с дизайнером ребята представили на суд наставника свои работы и получили практические рекомендации по дальнейшей работе.

«Я рада, что смогла стать региональным наставником столь масштабного проекта «Поколение М», который помогает раскрыть творческий потенциал детей. Отрадно, что есть такие проекты, которые уделяют большое внимание развитию детского творчества, помогая им двигаться к своей мечте. На мастер-классе я увидела много талантливых ребят, которые стремятся познавать новое и развиваться. И я уверена, скоро один из них сможет стать будущим мэтром фэшн-индустрии», — отметила дизайнер Марфа Федорова.

Cвои работы юные участники мастер-класса смогли загрузить на сайт проекта «Поколение» — http://pokolenie.mts.ru/competition/fashion-pokolenie, где они примут участие в федеральном конкурсе проекта и поборются за главные призы конкурса – поездку в Москву на обучение к именитым российским кутюрье — Вячеславу Зайцеву, Даше Гаузер и Игорю Гуляеву.



Главный плюс конкурса в том, что ребята, пришедшие на мастер-класс, могут продолжать создавать эскизы до окончания конкурса (25 апреля). Количество работ, которые может разместить на сайте один участник, не ограничено. А принять участие в конкурсе может любой юный житель страны от 11 до 18 лет.

Все эскизы работ, загруженные детьми на сайт www.pokolenie.mts.ru в рамках регионального конкурса автоматически будут участвовать и в федеральном конкурсе «Поколения М» для молодых дизайнеров, который продлится до 25 апреля. Имена девяти финалистов конкурса станут известны в мае 2017 года, все они получат приглашение в Москву пройти профессиональное обучение под руководством фэшн-гуру «Поколения М» Вячеслава Зайцева, Даши Гаузер и Игоря Гуляева, а тройка победителей создаст собственные коллекции под руководством фэшн-мастеров и представит ее на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в октябре 2017 года. Все подробности конкурса можно найти на сайте www.pokolenie.mts.ru.