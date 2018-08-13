Юные якутяне завоевали семь золотых медалей первенства Европы по международным шашкам

В споре лучших молодых мастеров по стоклеточным шашкам приняли участие 12 спортсменов из Якутии. В Вильнюсе выступили более трехсот спортсменов из 14 стран континента — России, Белоруссии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Азербайджана, Польши, Эстонии, Украины, Чехии, Турции, Италии, Венгрии, Франции.

Турнир проходил по трем программам: классическая (контроль времени 80 минут + 1 минута), быстрая (15 минут + 5 секунд) и молниеносная (5 минут +3 секунды). Соревнования проходили в пяти возрастных группах, якутские шашисты были представлены в трех из них – до 10, до 13 и до 16 лет.

Юные спортсмены из Республики Саха завоевали в общей сложности 15 медалей, из них семь золотого достоинства. В составе сборной России в классической программе на первенстве выступили восемь ребят под руководством тренера Александра Соломонова, в программе быстрых и молниеносных шашек к ним присоединились еще четыре юных спортсмена с тренером Василием Куприяновым.

Отлично выступил на соревнованиях воспитанник Хангаласской ДЮСШ Айсен Егоров, который первенствовал в классической и быстрой программах в своей возрастной группе и завоевал сереберяную медаль в молниеносной программе. Совсем немного не хватило Айсену, чтобы повторить достижение первенства Европы по «русским» шашкам, где он взял золотые награды во всех трех дисциплинах.

Спортсменки из республиканского шашечно-шахматного центра Тунаара Федорова и Сандаара Апросимова тоже показали замечательный результат, разыграв в очной дуэли золотые и серебряные медали в двух программах. На этот раз чуть лучше оказалась Тунаара. Сандаара же показала один из лучших матчей первенства Европы в противостоянии со спортсменкой из Беларуси Викторией Николаевой. Игра в классической программе затянулась на пять с половиной часов и завершилась победой якутской спортсменки.

В целом, наши спортсмены всего на одну золотую медаль отстали от прошлогоднего показателя и еще раз доказали, что якутская школа шашек является одним из лидеров в России и Европе. В 2017 году на первенстве Европы наши ребята выиграли 17 медалей различного достоинства, из них восемь золотого отлива. В неофициальном командном зачете в классической программе сборная России сравнялась по количеству золотых медалей с командой Беларуси, но уступила по количеству серебряных наград.

«Хотелось бы поблагодарить авиакомпанию «Якутия», которая помогла нашим юным спортсменам, реализовав билеты по субсидированным ценам. Также помощь нашей сборной оказали Федерация шашек РС(Я), министерство спорта Якутии, Фонд будущих поколений и, конечно, родители юных спортсменов», — рассказал старший тренер юношеской сборной Иван Павлов.

Степан Посельский, Sportyakutia.ru

Первенство Европы по междунродным шашкам, Вильнюс, 1-9 августа

Классическая программа:

До 10 лет

1 место – Егоров Айсен, Хангаласский район

3 место – Алексеева Дайаана, РШШЦ Якутск

До 13 лет

1 место – Федорова Тунаара, РШШЦ Якутск

2 место – Апросимова Сандаара, РШШЦ Якутск

Быстрая программа:

До 10 лет

1 место – Егоров Айсен, Хангаласский район

3 место – Никанорова Юлия, ДДТ Якутска, филиал РСДЮСШ, Нам

До 13 лет

3 место – Апросимова Сандаара, РШШЦ Якутск

До 16 лет

1 место – Кычкина Елена, ДЮСШ-5 Якутска

Молниеносная программа:

До 10 лет

2 место – Егоров Айсен, Хангаласский район

1 место – Алексеева Дайаана, РШШЦ Якутск

2 место – Никанорова Юлия, ДДТ Якутска, филиал РСДЮСШ, Нам

До 13 лет

1 место – Федорова Тунаара, РШШЦ Якутск

2 место – Апросимова Сандаара, РШШЦ Якутск

До 16 лет

1 место – Большакова Алена, ДЮСШ-5 Якутска

2 место – Кычкина Елена, ДЮСШ-5 Якутска