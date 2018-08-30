Юные якутяне стали чемпионами мира по шашкам!

На днях в г. Млава в Польше проходит Чемпионат мира по шашкам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сборную России на Чемпионате представили воспитанники Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната Андреева Джулиана, Ефимов Александр и Иванов Гаврил под руководством Петра Петровича Ушницкого. Напомним, что в мае этого года сборная по шашкам завоевала призовые места и путевку на Чемпионат мира.

По итогам напряженных сражений Андреева Джулиана и Ефимов Александр завоевали титулы Чемпионов мира по 64-клеточным шашкам! 29 августа им предстоит сразиться в соревнованиях по быстрым шашкам.

Юные чемпионы с ограниченными возможностями здоровья из года в год привозят призовые медали родной республике. Во многом их успех зависит от упорной подготовки под руководством талантливого и преданного своему делу тренера, многократного чемпиона мира и России по шашкам Петра Петровича Ушницкого, также и от поддержки Министерства образования и науки РС (Я), администрации и коллектива Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната, Республиканского центра адаптивной физкультуры и спорта РС (Я).