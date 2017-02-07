Юные якутяне получат техногородок к юбилею ЯАССР

Идея создания в Якутии детского техногородка «Юные якутяне», который представляет собой многофункциональный центр дополнительного образования для детей школьного возраста, должна быть воплощена в реальность к 2022 году – к столетию Якутской АССР.

Информацию о проекте представила директор Республиканского центра дополнительного образования детей и детского движения Мария ПЕТРОВА. Согласно концепции, в техногородке, который расположится на 12 гектарах, будут функционировать разнообразные образовательные, культурные и спортивные площадки. Круглый год школьники смогут получать знания по инженерным и высокотехнологичным направлениям в формате конференций, семинаров, слётов. В детском техногородке будет работать Hi-tech цех, организованы занятия по робо-, нано-, био-, аэро-, энержи-, IT-, робокарт-, 3D-технологиям, промышленному дизайну, кинопроизводству и анимационному искусству. В специально оборудованных помещениях будут проводиться занятия и соревнования по техническим видам спорта – автомодельному и авиамодельному. Будут созданы условия для изучения новейших достижений и разработки перспективных проектов в области нейропилотирования, мехатроники, альтернативных видов энергетики, дополненной виртуальной реальности.

В будущем это позволит юным якутянам внести свой вклад в улучшение качества жизни жителей Севера, развитие промышленных и инфраструктурных технологий, местного производства.

Кроме того, проект направлен и на познание детьми культурно-исторического наследия Якутии: в техногородке будут функционировать мастерские по декоративно-прикладному творчеству и традиционным промыслам народов республики.

Предполагаемое место под строительство Детского техногородка – Республиканский центр дополнительного образования детей и детского движения в селе Хатассы

Проект «Детский техногородок «Юные якутяне» — инновационная площадка развития и социализации детей и подростков в условиях Арктики был представлен на генеральной конференции Организации Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО и получил поддержку этой авторитетной международной организации. Он также включен в Стратегию социально-экономического развития республики до 2030 года.