«Юные якутяне» подписали соглашение с историческим парком «Россия — моя история»

В историческом парке «Россия — моя история» состоялось торжественное подписание соглашение о сотрудничестве между самим парком и образовательным ресурсным центром «Юные якутяне». Этот символичный акт стал завершающим аккордом семинара для сотрудников улусных музеев. В его рамках они обменивались опытом с коллегами в Якутске, а также изучали самые современные разработки в этом плане. Одной из площадок для такой работы и стал парк «Россия – моя история».

«Это соглашение свидетельствует о нашем желании работать с образовательным учреждением по тем направлениям, которые могут быть ему интересны. Мы со своей стороны всегда открыты для сотрудничества. В нашем парке удобно, хорошо и светло и мы делаем все для того, чтобы вы приезжали сюда и изучали историю», — рассказал директор парка Дмитрий Соловьев.

Заместитель директора образовательного ресурсного центра «Юные якутяне» по инновационной работе Екатерина Яковлева в свою очередь, подчеркнула, что семинар может стать толчком к развитию музейного дела в районах республики:

«С багажом полученных знаний вы уедете обратно в районы и будете развивать там историко-краеведческую деятельность. Все увиденное и услышанное вами за эти дни поможет вам улучшить свою ежедневную деятельность, эффективнее выполнять встающие перед вами задачи, вести работу по патриотическому воспитанию юных граждан нашей республики. В конечном итоге вы помогаете развивать нашу образовательную систему и делать ее доступнее для всех детей нашей республики».