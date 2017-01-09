Юные вольники проверили свои силы на первом турнире года

С 5 по 7 января в Центре спортивной подготовки «Триумф» прошел Открытый VI республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2004-2005 г.р. Якутского республиканского совета «Динамо» на призы Нефтяной компании «СибОйл» и воспитанников отличника народного просвещения РСФСР Егора ЧЕРКАШИНА.

В начале своего проведения турнир имел статус городского соревнования, но постепенно перерос в крупное республиканское спортивное событие. Теперь на турнир приезжают лучшие представители своей возрастной группы. Это шанс не только проверить свои силы, но и познакомиться с именитыми спортсменами.

275 юных спортсменов из 21 команды в течении двух соревновательных дней показали достаточно высокие результаты. За каждой схваткой спортсменов внимательно наблюдали тренеры, подмечали их технические ошибки, давали подсказки. Юные борцы со всех концов республики показали отличную физическую подготовку и высокое владение приемами борьбы. Возможно, что уже совсем скоро этих ребят мы увидим на крупных международных соревнованиях. По традиции всех призеров наградили медалями и ценными подарками.

Ежегодно желающих принять участие в турнире становится только больше. И связано это в том числе с тем, что вольную борьбу поистине можно считать в республике спортом номер один.

Черкашин Егор Иннокентьевич, отличник народного просвещения РСФСР:

— Соревнования — это большой процесс для становления в большом спорте. Спортсмен должен набрать большой опыт, чтобы дальше бороться, показывать хорошие результаты. Для этого нужны соревнования. Спасибо моим воспитанникам и администрации Центра спортивной подготовки «Триумф» за предоставленную возможность провести турнир. Также хочу поблагодарить тренеров за активное участие и юных спортсменов.

Призеры личного первенства

Весовая категория до 24 кг.

1 – Явловский Ярик (Хангаласский район)

2 — Жирков Эрчим (СДЮСШ-3)

3 – Оконушкин Альберт (Хатассы)

3 – Корякин Алексей (Мегино-Кангаласский район)

Весовая категория до 26 кг.

1 – Соловьев Айаал (Мегино-Кангаласский район)

2 – Федоров Дмитрий (Сунтарский район)

3 – Максимов Эрсан (Верхневилюйский район)

3 – Никонов Иосиф (Чурапчинский район)

Весовая категория до 28 кг.

1 – Петров Дьулус (Хангаласский район)

2 — Явловский Эдуард (Хангаласский район)

3 – Петров Максим (Усть-Алданский район)

3 – Осипов Ярик (Хангаласский раойн)

Весовая категория до 30 кг

1 – Кириллин Айсен (Сунтарский район)

2 – Ноев Андрей (СДЮСШ-3)

3 – Слепцов Вова (СДЮСШ-3)

3 – Львов Артем (Хангаласскийц район)

Весовая категория до 32 кг

1 – Захаров Николай (Намский район)

2 – Жирков Николай (СДЮСШ-3)

3 – Слободчиков Владимир (Мегино-Кангаласский район)

3 – Максимов Эрик (Чурапчинский рвайон)

Весовая категория до 34 кг

1 – Мидловец Андрей (Амгинский район)

2 – Батыгов Амир (СДЮСШ-3)

3 – Конон Арсен (Хангаласский район)

3 – Гуляев Петр (Мегино-Кангаласский район)

Весовая категория до 37 кг

1 – Дорожкин Кирилл (Хангаласский район)

2 – Плотников Данила (г. Нерюнгри)

3 – Гоголев Дьулустан (Усть-Алданский район)

3 – Федоров Валериан (Сунтарский район)

Весовая категория до 42 кг

1 – Охлопков Николай (СДЮСШ-3)

2 – Осипов Софрон (Сунтарский район)

3 – Романов Айыылан (Намский район)

3 – Матвеев Игорь (Намский район)

Весовая категория до 47 кг

1 – Шестаков Станислав (Мегино-Кангаласский район)

2 – Стручков Антон (СДЮСШ-3)

3 – Афанасьев Роман (Горный район)

3 – Копырин Юрий (Чурапчинский район)

Весовая категория до 50 кг

1 – Белолюбский Айтал (Мегино-Кагналасский район)

2 – Слепцов Вячеслав (Намский район)

3 – Крылов Николай (г. Якутск, Зал борьбы)

3 – Евсюков Максим (Хангаласский район)

Весовая категория до 60 кг

1 – Гермогенов Игорь (Намский район)

2 – Куличкин Леонид (Намский район)

3 – Бубякин Афанасий (г. Якутск, СОШ №33)

3 – Дьячковский Владимир (Чурапчинскпй район)

Весовая категория до 70 кг

1 – Сивцев Влас (Усть-Алданский район)

2 – Федоров Тит (Верхневилюйский район)

3 – Багынанов Ньургун (г. Якутск, СОШ №33)

3 – Цыбденов Роман (г. Якутск, ШВВ)

Весовая категория св. 70 кг (юноши 2001-2002 г.р.)

1 – Нестеров Михаил (Амгинский район)

2 – Дедюхин Владимир (г. Якутск, СОШ №33)

3 – Соловьев Дмитрий (г. Якутск, СОШ №33)

Весовая категория до 28 кг (девочки 2006 г.р. и мл.)

1 – Бирюкова Виолетта (г. Якутск, СОШ №33)

2 – Петрова Влада (Мегино-Кангаласский район)

3 – Бурнашова Аэлита (Усть-Алданский район)

3 – Лаптева Амелия (Хангаласский район)