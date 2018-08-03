Юные теннисисты из Якутии почти три месяца готовились в Китае

С 10 мая по 26 июля четыре юных спортсмена под руководством тренера по настольному теннису ГБУ РС (Я) «Республиканская специализированная спортивная школа по плаванию» Анатолия Анатольевича Ефремова проходили тренировочные сборы в г. Харбин (КНР). Сборы по настольному теннису состоялись по программе обмена. Напомним, что в прошлом году было подписано Соглашение о сотрудничестве между Министерством спорта Республики Саха (Якутия) и Управлением спорта провинции Хейлунцзян (КНР). Об этом сообщает пресс-служба УДЮСиПСР.

На сборы выехало 4 юных спортсмена, состоящих в сборной команде республики по настольному теннису: Кривошапкин Изот, 2009 г.р. (Чурапчинский улус), Антонов Ярослав, 2010 г.р. (Верхневилюйский улус), Керемясова Арианна, 2009 г.р. (Якутск) и Степанова Сандаара, 2011 г.р. (Амгинский улус).

В течении трех месяцев спортсмены жили по довольно плотному графику: подъем, завтрак, тренировка, ОФП, обед, тренировка, кросс, ужин, занятие по китайскому языку, свободное время перед отбоем. Занятия проходили 6 раз в неделю: с понедельника по пятницу по 2 тренировки (4 часа), в субботу 1 тренировка (2 часа), кроме этого проводились ОФП после каждой утренней тренировки и кросс 3 раза в неделю по 20 минут. Детей обучали 2 тренера.

Как сообщает Анатолий Ефремов, основная работа тренеров была направлена на обучение правильной техники игры и стабильности:

«Мной было проработано совершенствование физической, технической и тактической подготовки. Особое внимание было уделено развитию психологических качеств на сплочение коллектива, а также чувства товарищества и взаимовыручки. В результате поездки задача частично выполнена — улучшены результаты по физической подготовке, а также психологической и технико-тактической подготовке».

Каждые две недели спортсмены принимали участие на любительских соревнованиях, 15-16 июля сборная приняла участие на Открытом Турнире г. Харбин по настольному теннису, дети показали неплохой результат, из них в личном в разряде детей 2008 г. и моложе Кривошапкин Изот из 128 участников вошел в ТОП-32.

Следующие тренировочные сборы в г. Харбин (КНР) планируются в сентябре этого года.