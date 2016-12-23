Юные таланты Арктики: Высшая школа музыки прослушала более 480 детей из северных улусов

С 17 октября по 16 декабря 2016 года в 5 северных улусах республики Саха прошли прослушивания детей, мастер – классы и семинары для преподавателей Детских школ искусств, музыкальных руководителей Дошкольных образовательных учреждений, в рамках проекта «Юные таланты Арктики».



За три месяца педагоги Высшей школы музыки: Евдокия КАРМАНОВА, Ульяна ТАЙШИНА, Сергей ЛЕБЕДЕВ, Алексей СЛЕПЦОВ посетили Момский улус (с. Хонуу), Верхнеколымский район (пос. Зырянка), Эвено — Бытантайский национальный улус (с. Саккырыр), Нижнеколымский район (пос. Черский) и Анабарский улус (с. Саскылах). За время работы проекта было прослушано 484 ребенка с целью выявления музыкальных талантов, из которых для обучения в Высшей школе музыки рекомендовано 18 детей и 20 детей в летнюю творческую школу на базе ВШМ. После прослушиваний в октябре в Момском улусе, Женя ВОЖЖОВА, ученица 2 класса уже со второй четверти этого учебного года начала свое обучение в Высшей школе музыки по классу фортепиано.



Самой неожиданной «находкой» стал 6-летний мальчик «из глубинки» с. Джаргалах Эвено-Бытантайского улуса — Юра ВАСИЛЬЕВ. На прослушивании Юра подготовил много песен на разных языках: русском, якутском и эвенском. Также прочел несколько стихотворений, которые он самостоятельно выучил с помощью аудиокниги. Ребенок явно обладает ярко выраженными музыкальными задатками, что показали чистое интонирование, хороший организованный ритм и координация.

Помимо прослушиваний были организованы мастер – классы и семинар на тему «Традиционные и инновационные методы реализации проекта «Музыка для всех»», лекции для населения.



«Юные таланты Арктики» — совместный проект Высшей школы музыки РС (Я) им. В.А, Босикова и Фонда будущих поколений в рамках Целевой программы «Во имя будущего» на 2016-2020 годы. Главная цель проекта состоит в поиске и отборе одаренных детей в сфере музыкального искусства для их дальнейшего профессионального обучения в Высшей школе музыки.





Источник: Пресс – центр Высшей школы музыки РС (Я)