Юные писатели получили награду «Лучший сказочник»

В день защиты детей юные писатели получили нагрудной знак «Лучший сказочник 2018 года».

В день защиты детей победителям I литературного творческого конкурса «Окружающий нас мир — это сказка» торжественно вручили медаль «Лучший сказочник 2018 года». Грамоты, призы в виде подарочного сертификата от Торговой сети «Книжный маркет» и медали, символично были вручены со сцены Русского драматического театра им. А.С.Пушкина.

По словам организаторов конкурса в этом году участников среди школьников города Якутска было не так много и конкурсный период приема работ – короткий.

«Интерес со стороны детей есть, и дети пишут замечательные сказки полные добра, мира и волшебства. Удручает то, что районы не были охвачены, хотя звонили и хотели принять участие, в следующий раз охват будет пошире, – убежден Михаил Ермолаев, идейный вдохновитель и директор центра безопасности здоровья человека. – Дети отправляли свои работы на электронную почту, кто-то приносил в редакцию детских журналов «Чуораанчык», «Колокольчик» некоторые работы с собственными рисунками по сюжету».

«По условию конкурса каждая сказка должна иметь иллюстрацию от руки. Но таких работ было мало, поэтому основные критерии оценивания остались оригинальность сюжета, грамотность изложения и богатство воображения. Сейчас у детей нет недостатка информации и через сказки можно многое узнать, интересы, желания, мечты детей. Кстати, многие работы велись под бдительным присмотром классного руководителя и это не плохо и не хорошо. Почти золотые медали в памяти детей останутся надолго, а желание писать волшебные сказки после конкурса надеемся, станет еще больше», — подытожила выпускающий редактор Сардана Афанасьева.

Еще раз поздравляем победителей и участников конкурса.