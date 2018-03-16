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Юные краеведы блистали своими знаниями на республиканском конкурсе «Отечество»

Завершился IX республиканский конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество», организованный  Республиканским ресурсным центром «Юные якутяне».

Мероприятие прошло на базе Исторического парка «Россия – моя история». Приняли участие 42 школьника в возрасте от 12 до 17 лет   из 10 улусов и Якутска. Спектр тем, по которым школьники соревновались в умении проводить свои собственные краеведческие изыскания, был достаточно широк и разнообразен.  «Земляки. Исторический некрополь России», «Природное наследие. Юные геологи. К туристскому мастерству», «Родословие», «Культурное наследие. Археология», «Школьные музеи. История детского движения. История образования», «Военная история России»,  «Литературное краеведение. Топонимика», «Летопись родного края», «Этнография», «Экологическое краеведение» – так звучали названия номинаций.

Юных исследователей оценивали профессиональные историки-краеведы Вячеслав Сивцев, главный архивист отдела исполнения документации Национального архива РС(Я), Петр Николаев, председатель Регионального отделения Российского общества «Знание» в РС(Я), Наталья Гоголева, заведующий филиалом музея    «Якутская ссылка»; Виктор Борисов, методист научно-просветительского отдела Исторического парка «Россия – моя история», Анастасия Захарова, методист Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне».

Председатель жюри Вячеслав Сивцев отметил: «В этом году мы приятно удивлены  высоким уровнем работ, глубокой проработкой тем, доклады соответствуют требованиям и по оформлению, и в  научно-методическом, содержательном плане, дети выступают уверенно, хорошо знают материал, и это очень радует». Конечно, ведь для участия в этом конкурсе были отобраны лучшие. И что замечательно, для многих из них интерес к истории родных мест стал своего рода постоянным увлечением, они участвуют в конкурсе уже не первый раз.

Дипломы III cтепени директор Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» Мария Петрова вручила Аине Кармановой, ученице 7 класса Амгинского лицея им. Л.В. Киренского; Наине Барабанской, ученице 5 класса Казачинской СОШ Усть-Янского улуса; Юле Рожиной, ученице 10 класса СОШ №  26 г. Якутска.

Дмитрий Соловьев, директор  Исторического парка «Россия – моя история», наградил дипломами II cтепени Яну Капитонову, ученицу 6 класса Хатасской СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых;  Зою Мосенкову, ученицу 9 класса Момской СОШ; Рустама Карпова, ученика 6 класса Ожулунской СОШ Чурапчинского улуса.

Обладателями дипломов I cтепени стали Владислав Григорьев, Вика Парникова, Сергей Гаврильев, ученики Майинской СОШ им. В.П. Ларионова.

Гран-при завоевала Мария Шестакова, ученица 10 класса Амгинского лицея им. Л.В. Киренского.  Ольга Яшина, руководитель отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки РС(Я), вручила ей сертификат о присуждении стипендии Главы республики. 

Добавим, что конкурс проводится в рамках Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» и посвящается 100-летию государственной системы дополнительного  образования детей в России и 55-летию Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне».

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Источник: Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне».
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