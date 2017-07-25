Юные изобретатели Якутии и Южной Кореи состязались в программировании

Международная летняя школа информационных технологий и робототехники Северо-Восточного федерального университета завершила седьмой сезон. В течение двух недель юные изобретатели Якутии и Южной Кореи обучались азам программирования, разрабатывали групповые проекты и состязались между собой, сообщили пресс-службе университета в малой компьютерной академии вуза.

Традиционно летняя школа состояла из двух частей: первая была посвящена обучению детей программированию, вторая – робототехнике. «Ученики младших классов научились создавать интерактивные игры и мультики на языке «Скрэтч». Ребята постарше познакомились с современным языком программирования «Питон». Для всех групп проводились занятия по IT, на которых дети учились создавать презентации и электронные таблицы, обрабатывать изображения», – рассказал модератор летней школы Василий Максимов. Занятия по программированию завершились конкурсом творческих разработок участников летней школы.

Организаторы отмечают, что такие мероприятия имеют большое значение для привлечения интереса и приобщения учащихся Якутии к современным высоким технологиям. В ходе занятий 12 смешанных команд из корейских и якутских школьников под руководством докторанта Пусанского национального университета (Южная Корея) Марии Максимовой создавали проекты компаний, деятельность которых была бы основана на активном использовании современных технологий с учетом опыта Кореи. «Ребята не только предлагали идеи, но и защищали проекты, выполняли анализ сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и внешних угроз, составляли маркетинговый план, рассчитывали будущие доходы и расходы. Команды младших школьников предлагали и обосновывали свои предложения по применению современных технологий в республике», – поделился директор Малой компьютерной академии СВФУ.

Кроме учебных занятий и групповой проектной работы, участники летней школы готовили презентации о своих странах, рассказывали о том, как живут и учатся школьники России и Кореи, играли в групповые и спортивные игры, провели совместный концерт.

Следующее международное мероприятие для школьников, которое организует Малая компьютерная академия СВФУ – международная летняя школа по дронам. Она состоится в конце июля с участием большой группы корейских школьников, студентов и специалистов.