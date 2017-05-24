Юные горожане познакомились с работой кинологов

Целью данного мероприятия является повышение интереса подрастающего поколения к службе в органах внутренних дел.

С приветственным словом перед воспитанниками центра выступила заместитель начальника УРЛС Лена ИВАНОВА.

Затем радушные хозяева — сотрудники кинологической службы провели для своих гостей экскурсию по новому зданию центра. Начальник службы Максим СТУПНИКОВ лично показал ветеринарную лечебницу, оснащенную новейшим оборудованием.

И, конечно же, восторг подростков вызвали служебные собаки — каждое их выступление сопровождалось бурными аплодисментами. Также, с нескрываемым восхищением они наблюдали за действиями кинолога-фигуранта Евгения БУРЦЕВА.

Воспитанники не упустили возможности лично пообщаться с кинологами и их служебными собаками. Возможно, у кого-то из этих юных горожан сегодня появилась мечта – стать кинологом!