Юные физики-электронщики состязаются в мастерстве на региональном чемпионате JuniorSkills

30 января начались соревнования по компетенции Электроника III Регионального чемпионата JuniorSkills. Всего участников 16, это 8 команд по два человека по двум возрастным категориям (10+ и 14+) из г. Якутска, Мегино-Кангаласского и Таттинского улусов. Главный эксперт Игорь Ксенофонтов, заведующий производственным отделом Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, экспертами работают Светлана Дьячковская, руководитель Детского технопарка «Кванториум» РС(Я); Дьулустаан Осипов, педагог IT-школы «Алтан» г. Якутска; Игорь Плотников, педагог Техтюрского Центра детского технического творчества, и др.

На выполнение задания конкурсантам дается три дня по 4 часа. За это время дети должны изготовить прибор «Автономный контроллер дистанционного мониторинга и управления», предназначенный для сбора и обработки данных с внешних датчиков. От участников требуется умение «читать» электрические схемы, знать назначение электронных компонентов, правильно определять номиналы резисторов и конденсаторов, уметь пользоваться измерительными приборами, находить ошибки в монтаже. Также высокие требования предъявляются к качеству формовки электронных компонентов, выполнения операций монтажа на макетной плате и пайке компонентов.

Эдуард Скрябин, пятиклассник Саха-корейской школы, и Тимур Габышев, четвероклассник Городской классической гимназии, представляют команду Кванториума. Мальчики занимаются в Нейроквантуме под руководством педагога Сергея Хачирова.

«Это очень талантливые ребята, – отзывается о своих подопечных Сергей Владимирович. – Хотя они в школе еще не начали изучать физику, вполне готовы к таким уровневым соревнованиям. Они выступят в возрастной группе 10+».

По словам мальчиков, они очень рады, что стали участниками JuniorSkills и надеются занять третье место.

По компетенции «Электроника» школьники республики соревнуются впервые.