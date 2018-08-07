Юные блогеры проинтервьюировали главу Якутии

7 августа ученики школы журналистики «Сократ» встретились с врио главы Якутии Айсеном Николаевым. Он выделил время в своем плотном графике для общения с юными журналистами и ответил на все их вопросы.

На курсе юных блогеров ребята учатся писать тексты в информационном стиле для СМИ и социальных сетей, ёмко формулировать мысли, упражняются в ораторском мастерстве. Школа «Сократ» для взрослых и детей создана в 2013 году известной якутской журналисткой Вероникой Чупровой.

Ученик 10 класса средней школы №23 Якутска Максим Ерохин рассказал, что задал врио главы несколько вопросов. «В том числе спросил у Айсена Сергеевича по поводу его отношения к отмене ЕГЭ. Он мне ответил, что ЕГЭ – это прежде всего шанс для детей из отдаленных поселков попасть ведущие вузы страны», – прокомментировал Максим Ерохин.

9-летняя Ксения Архипова из школы №2 сообщила, что поинтересовалась у руководителя региона о самом сложном в работе на столь высоком посту. По словам девочки, Айсен Николаев ответил, что это ответственность.

Ученица 7 класса школы №26 Анна Ионина также поделилась своими чувствами после встречи с Айсеном Николаевым. «Не у каждого взрослого есть такой шанс просто поговорить с Айсеном Сергеевичем. Мне только 13 и я уже смогла с ним так запросто пообщаться», – отметила Анна.

Она сообщила, что ей удалось спросить про любимое место лидера Якутии в столице республики и о том, что побудило его выдвигать свою кандидатуру на должность мэра Якутска. «Чувство ответственности за то, чтобы наш город стал лучше и краше», – ответил он. А любимое место в городе у него – это гора Чочур Муран», – сказала юный блогер.