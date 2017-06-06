АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
13
Легкий дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.67
 63.78
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.06.2017, 20:40
Спорт
Абсолютному чемпиону Игр Манчаары – табун лошадей!
06.06.2017, 20:36
Культура & Образование
Задача проекта «Музыка для всех». Часть 1
06.06.2017, 20:23
Спорт
Юные автогонщики Якутии обкатывают летнюю трассу
06.06.2017, 20:03
Культура & Образование
Ассоциация арабских университетов планирует направлять студентов в СВФУ
06.06.2017, 19:23
Путешествия
Отдых в Болгарии – красивая природа, гостеприимный народ
06.06.2017, 19:15
Экономика
Узнай о своих долгах в Центре обслуживания потребителей
06.06.2017, 18:29
Столица
Субботник в рамках конкурса «Дружная улица-улица добра»квартале «Наука»
06.06.2017, 18:24
Экология
Позитив
Определены победители республиканских экологических конкурсов
06.06.2017, 18:21
Республика
О сроках монтажа наплавных мостов на ФАД «Вилюй»
06.06.2017, 18:17
Экономика
Конкурс «Я-инженер»: сложный выбор на первом этапе
06.06.2017, 18:10
Столица
Анонс
В Якутске пройдет Гастрономический фестиваль пирогов и пирожков
06.06.2017, 18:08
Культура & Образование
Эксклюзив
Якутская кукла, сделанная школьницей, признана одной из лучших в России
06.06.2017, 17:38
Столица
Акция «Вызов-кузов!» продолжена в Сайсарах
06.06.2017, 17:33
Культура & Образование
«С добротой в сердце!»
06.06.2017, 17:12
Экономика
Евгений Чекин отметил позитивные моменты деятельности ФАПК «Якутия»
06.06.2017, 17:05
Культура & Образование
В СВФУ выбирают лучших выпускников: отдать свой голос сможет каждый
06.06.2017, 17:01
Столица
7 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
06.06.2017, 16:57
Культура & Образование
Анонс
Каникулы: летняя творческая школа «Кадр» объявляет набор!
06.06.2017, 16:19
Республика
О новых правилах регистрации маломерных судов
06.06.2017, 16:10
Происшествия
Резонанс
Суд наказал обе стороны — участников «гуталиновых» видео
06.06.2017, 16:02
Культура & Образование
Центр «Сосновый бор» посвятил свои занятия творчеству А.С.Пушкина
06.06.2017, 15:47
Республика
Позитив
Удивительная находка хозяина новой усадьбы
06.06.2017, 15:41
Общество
Кросс, посвященный 100-летию Великого Октября и 120-летию Максима Аммосова
06.06.2017, 15:29
Экология
Якутия стала призером международного экологического проекта
06.06.2017, 14:52
Культура & Образование
Северяне отметят Праздник цветения тундры
06.06.2017, 14:47
Спорт
Легкоатлеты борются за путевки на Игры Манчаары в Верхневилюйске
06.06.2017, 14:18
Спорт
Велосипедисты Якутии соберутся на Reactive Bike Fest
06.06.2017, 13:32
Экономика
Оплата взносов на капремонт в прощëные дни сэкономит ваш семейный бюджет
06.06.2017, 12:48
Культура & Образование
Целевая подготовка: Владивосток – кузница кадров для Якутии
06.06.2017, 12:35
Экология
В День эколога активисты собрали с Зеленого луга 80 мешков мусора
06.06.2017, 12:30
Происшествия
В Якутске молодчики ограбили 70-летнюю пенсионерку
06.06.2017, 12:21
Культура & Образование
«Науруз»-2017 посвящен театральному искусству Якутии
06.06.2017, 12:16
Республика
Паводковая обстановка в Якутии  
06.06.2017, 12:00
Культура & Образование
Вниманию журналистов!
06.06.2017, 11:42
Экономика
Энергосбыт: пересмотрен график работы Контакт-центра
06.06.2017, 11:40
Красота & Здоровье
Лариса Андреева: Верю, что якутская национальная одежда войдет в офисный стиль
06.06.2017, 11:21
Экономика
Жаркие скидки в mvm!
06.06.2017, 11:18
Экономика
Сегодня день рождения руководителя
06.06.2017, 10:41
Происшествия
Энергетики восстановили электроснабжение населённых пунктов Ленского района
06.06.2017, 10:36
Происшествия
В Якутии виновные в лесных пожарах привлечены к ответственности
06.06.2017, 10:19
Политика
 Молодые  парламентарии  Якутии  обратились к  Данчиковой  за советом
06.06.2017, 9:39
Финансы
Россельхозбанк поддержит развитие сельского хозяйства Дальнего Востока
06.06.2017, 9:37
Республика
Абитуриент – 2017. Почувствовали серьезность нового шага
06.06.2017, 9:35
Происшествия
В Якутии на таинственных охотников возбуждено уголовное дело
06.06.2017, 9:34
Республика
Юноши прошли школу мужества
06.06.2017, 9:20
Республика
МЧС: в Якутске ожидается порывистый ветер и осадки
06.06.2017, 8:52
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
06.06.2017, 8:45
Культура & Образование
Вопросы интеллектуальной собственности исследователей обсудят в СВФУ
06.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 6 июня 2017
05.06.2017, 23:43
Культура & Образование
Университет на свежем воздухе: стартовал проект «Open. лекции» в городском парке
05.06.2017, 23:37
Происшествия
Эксклюзив
Скандальному обувщику Карену Мартиросяну дали 5 суток
05.06.2017, 21:43
Культура & Образование
Евгения Михайлова в столице Казахстана
05.06.2017, 21:37
Столица
Год добра: В Якутске продолжается третий сезон экологической акции «Вызов-кузов!»
05.06.2017, 21:36
Футуролог
Сельское хозяйство: задачи с решениями
05.06.2017, 21:34
Экология
В Якутске отметили экологические даты
05.06.2017, 18:04
Столица
6 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
05.06.2017, 18:00
Столица
В Якутске появился новый автобусный маршрут №9
05.06.2017, 17:51
Республика
Жителям подтопленной Березовки нужна наша помощь!
05.06.2017, 17:30
Экология
Спасатели рекомендуют: встреча с медведем
05.06.2017, 17:02
Столица
В Якутске волонтеры «Люди добра» провели праздник для детей
05.06.2017, 16:38
Экология
 Уважаемые работники и ветераны природоохранных органов, экологи-активисты!
05.06.2017, 16:33
Культура & Образование
Наш первый фестиваль уличных и клубных танцев «Р.И.Т.М.»
05.06.2017, 16:19
Столица
Семья Габышевых приняла участие в акции «Папа может, сын поможет!»
05.06.2017, 15:42
Происшествия
Утреннее ДТП со смертельным исходом в Якутске
05.06.2017, 15:36
Финансы
Россельхозбанк и правительство Красноярского края поддержат развитие овощеводства в Сибири
05.06.2017, 15:22
Культура & Образование
Анонс
Күнү уруйдуур Ыһыах ырыаларынан алгыстаныҥ!
05.06.2017, 15:14
Культура & Образование
Анонс
«Поколение NEXT-III»: единственный концерт «пекинских» студентов в цирке
05.06.2017, 15:06
Республика
О сроках открытия навигации для маломерных судов
05.06.2017, 15:01
Столица
Год Добра: адресная помощь
05.06.2017, 14:48
Культура & Образование
Заработала «горячая линия» Минобрнауки РС(Я) по вопросам поступления в колледжи и техникумы
05.06.2017, 14:44
Финансы
В рамках ПМЭФ-2017 Россельхозбанк подписал Соглашение о сотрудничестве с правительством Бурятии
05.06.2017, 14:39
Происшествия
Следователи ищут якутян, пострадавших от кредитных потребкооперативов
Архив новостей
Спорт
6 июня 2017, 20:23
37

Юные автогонщики Якутии обкатывают летнюю трассу

ФЕДОРОВА Юлиана окончила 7 класс Саха гимназии г. Якутска. Она отличница, если не считать “четверку” по технологии. Углубленно занимается математикой в школе олимпиад СВФУ, а также дополнительно изучает английский и немецкий языки. Симпатичная, общительная девочка. Мы встретили ее на летних соревнованиях по автомодельному спорту среди школьников на кубок Министерства образования и науки, которые проходят в эти дни в Якутске. Юлиана заинтересовала, во-первых, тем, что она единственная девочка-участница, а во-вторых, сказали, что у нее две волшебные машины. Почему волшебные?
Оказывается, все дело в безколлекторном моторе на 4 000 кВ, а вторая машина у нее карбоновая, да еще с ременным приводом. Первую машину ей подарил Дед Мороз, когда Юлиана училась в 5 классе. Конечно, как у любой девочки, у нее были куклы, но она ими не играла. “Мама мне покупала радиоуправляемые машинки, их у меня накопилось целый шкаф и еще на полу. Мне нравилось их разбирать, смотреть, как они устроены, меняла колеса, фары, перекрашивала, как хотела. Сначала я ходила в драмкружок при Дворце детского творчества. Однажды сказали, что мы будем заниматься в другом кабинете, я пошла искать этот кабинет, и попала в другой. Там стояли в ряд машины. Я завороженно на них смотрела, даже забыла поздороваться и спросила: можно записаться? Оказалось, что можно, только осенью. Так я попала в авиамодельный кружок. Сейчас я занимаюсь авиамоделированием в Центре технического творчества у Валерия Егоровича ИЛЬИНА. На соревнованиях выступила с моделью Maverick Strada XT evo. Выступила, можно сказать, плохо, на самом деле, с моими волшебными машинами у меня были очень хорошие шансы для победы. Но, к сожалению, закончился заряд в пульте управления”, – рассказывает смышленая девочка.
А вот ГОТОВЦЕВУ Павлу из Октемского лицея повезло больше. Он один из лидеров этих соревнований. Его Багги успешно прошла трассу, но допустила несколько досадных ощибок на крутых поворотах. Павел, несмотря на то, что закончил 8 класс, уже знаменитость в своем кругу. Последние три года он участвует во всех республиканских соревнованиях по техническим видам спорта, организуемых Республиканским ресурсным центром “Юные якутяне”. Так, в прошлом году на республиканском чемпионате JuniorSkilss Павел занял первое место по компетенции Робототехника. Выполнил норму кандидата в мастера спорта по ракетомоделированию на всероссийских соревнованиях в г. Нальчике. Конечно, учится хорошо, особенно по математике и информатике. Занимается под руководством замечательного педагога Иннокентия Егоровича ДОРМИДОНТОВА.

ТРЕТЬЯКОВ Денис еще маленький, закончил третий класс Тит-Арынской СОШ Хангаласского улуса. Авиамоделированием занимается второй год у своего папы Владимира Александровича. Денис уже имеет победы, он победитель республиканских соревнований по авиамоделированию на призы Хобби-центра в младшей группе, а также призер улусных соревнований. Кстати, он тоже отличник, имеет одну «четверку» по якутскому языку. «У меня есть мечта – побеждать на соревнованиях, чтобы обрадовать маму и папу», – поделился сокровенным маленький гонщик.
Соревнования по радиоуправляемым моделям весьма зрелищные, машинки буквально рвали землю из-под колес, как участники, так и зрители и болельщики, вдоволь насладились гонками.

comments powered by HyperComments
Источник: Октябрина КАПИТОНОВА.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
31.05.2017, 1:18
Желток
Видео
Эксклюзив
«Вова, садись. Два!» и другие яркие моменты 29-ой сессии Ил Тумэна
02.06.2017, 15:46
Происшествия
Скандал
На ВИП-рыбалку, вылившуюся в уголовное дело, ездил первый зампред правительства Якутии
02.06.2017, 11:36
Происшествия
Видео
Экстра
В Якутске на гендиректора корпорации возбуждено уголовное дело
05.06.2017, 13:55
Желток
Эксклюзив
Куда пойдет уволенный замминистра?
31.05.2017, 23:57
Политика
Сенсация
Ил Тумэн разгласил персональные личные данные известных якутян
05.06.2017, 13:08
Политика
Замминистра переходит на другую работу
05.06.2017, 23:37
Происшествия
Эксклюзив
Скандальному обувщику Карену Мартиросяну дали 5 суток
05.06.2017, 12:42
Происшествия
Экстра
Официально: О пожаре в доме Афанасия Максимова
03.06.2017, 17:57
Происшествия
Экстра
Афанасий Максимов: Мой дом подожгли!
02.06.2017, 14:07
Колонка
Анонс
Бизнес-леди Марианна Андреева открыла для себя секрет построения бизнеса без кредитов
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Культура & Образование
06.06.2017

Задача проекта «Музыка для всех». Часть 1

Путешествия
06.06.2017

Отдых в Болгарии – красивая природа, гостеприимный народ

Анонс
Столица
06.06.2017

В Якутске пройдет Гастрономический фестиваль пирогов и пирожков

Эксклюзив
Культура & Образование
06.06.2017

Якутская кукла, сделанная школьницей, признана одной из лучших в России

Эксклюзив
Происшествия
05.06.2017

Скандальному обувщику Карену Мартиросяну дали 5 суток

Эксклюзив
Желток
05.06.2017

Куда пойдет уволенный замминистра?

Политика
05.06.2017

Замминистра переходит на другую работу

Экстра
Происшествия
05.06.2017

Официально: О пожаре в доме Афанасия Максимова