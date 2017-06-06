Юные автогонщики Якутии обкатывают летнюю трассу

ФЕДОРОВА Юлиана окончила 7 класс Саха гимназии г. Якутска. Она отличница, если не считать “четверку” по технологии. Углубленно занимается математикой в школе олимпиад СВФУ, а также дополнительно изучает английский и немецкий языки. Симпатичная, общительная девочка. Мы встретили ее на летних соревнованиях по автомодельному спорту среди школьников на кубок Министерства образования и науки, которые проходят в эти дни в Якутске. Юлиана заинтересовала, во-первых, тем, что она единственная девочка-участница, а во-вторых, сказали, что у нее две волшебные машины. Почему волшебные?

Оказывается, все дело в безколлекторном моторе на 4 000 кВ, а вторая машина у нее карбоновая, да еще с ременным приводом. Первую машину ей подарил Дед Мороз, когда Юлиана училась в 5 классе. Конечно, как у любой девочки, у нее были куклы, но она ими не играла. “Мама мне покупала радиоуправляемые машинки, их у меня накопилось целый шкаф и еще на полу. Мне нравилось их разбирать, смотреть, как они устроены, меняла колеса, фары, перекрашивала, как хотела. Сначала я ходила в драмкружок при Дворце детского творчества. Однажды сказали, что мы будем заниматься в другом кабинете, я пошла искать этот кабинет, и попала в другой. Там стояли в ряд машины. Я завороженно на них смотрела, даже забыла поздороваться и спросила: можно записаться? Оказалось, что можно, только осенью. Так я попала в авиамодельный кружок. Сейчас я занимаюсь авиамоделированием в Центре технического творчества у Валерия Егоровича ИЛЬИНА. На соревнованиях выступила с моделью Maverick Strada XT evo. Выступила, можно сказать, плохо, на самом деле, с моими волшебными машинами у меня были очень хорошие шансы для победы. Но, к сожалению, закончился заряд в пульте управления”, – рассказывает смышленая девочка.

А вот ГОТОВЦЕВУ Павлу из Октемского лицея повезло больше. Он один из лидеров этих соревнований. Его Багги успешно прошла трассу, но допустила несколько досадных ощибок на крутых поворотах. Павел, несмотря на то, что закончил 8 класс, уже знаменитость в своем кругу. Последние три года он участвует во всех республиканских соревнованиях по техническим видам спорта, организуемых Республиканским ресурсным центром “Юные якутяне”. Так, в прошлом году на республиканском чемпионате JuniorSkilss Павел занял первое место по компетенции Робототехника. Выполнил норму кандидата в мастера спорта по ракетомоделированию на всероссийских соревнованиях в г. Нальчике. Конечно, учится хорошо, особенно по математике и информатике. Занимается под руководством замечательного педагога Иннокентия Егоровича ДОРМИДОНТОВА.

ТРЕТЬЯКОВ Денис еще маленький, закончил третий класс Тит-Арынской СОШ Хангаласского улуса. Авиамоделированием занимается второй год у своего папы Владимира Александровича. Денис уже имеет победы, он победитель республиканских соревнований по авиамоделированию на призы Хобби-центра в младшей группе, а также призер улусных соревнований. Кстати, он тоже отличник, имеет одну «четверку» по якутскому языку. «У меня есть мечта – побеждать на соревнованиях, чтобы обрадовать маму и папу», – поделился сокровенным маленький гонщик.

Соревнования по радиоуправляемым моделям весьма зрелищные, машинки буквально рвали землю из-под колес, как участники, так и зрители и болельщики, вдоволь насладились гонками.