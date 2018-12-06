Юные артисты якутского цирка — лучшие на дальневосточном фестивале циркового искусства

Артисты Бриллиантового цирка, студенты Пекинского международного колледжа искусств «Поколение NEXT III» выиграли Гран-при 1 Дальневосточном фестивале циркового искусства.

С 30 ноября по 2 декабря в Хабаровске впервые состоялся I Дальневосточный фестиваль циркового искусства, в котором приняли участие 450 артистов из Приморья, Амурской области, Еврейской автономии, Бурятии, Якутии, Иркутской области и г.Вологда.

В течение двух дней артисты цирка соревновались в таких жанрах как воздушная гимнастика, пластическая акробатика, эквилибристика, жонглирование, эксцентрика, фокусы, клоунада, дрессура.

В состав жюри входили: режиссёр-постановщик цирковых программ, артистка цирка, создатель авторской методики трюковой части на полотнах и корд-де-парели, лауреат Международного конкурса в г. Вероне (Италия), обладательница титула «Принцесса цирка» на Международном цирковом фестивале в г. Стокгольме (Швеция) — Надежда Андрианова (г. Москва), заслуженный артист России, дрессировщик диких животных, лауреат национальной премии «Цирк» Владимир Добряков, специалист отдела театрального искусства и детского художественного творчества федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова» Министерства культуры Российской Федерации, артистка балета, хореограф Динара Абдуллина (г. Москва), заслуженный работник культуры Хабаровского края, режиссер Ирина Тарасова, председатель Дальневосточной ассоциации любителей хореографического искусства (г.Хабаровск) Лилия Попова.

В фестивале участвовали студенты Пекинского международного колледжа искусств «Поколение NEXT III». На конкурс были представлены 4 оригинальных номера: «Силовая четверка» (Афанасьев Семен, Иванов Алексей, Будуранов Сергей, Баданин Сергей), «Каучук» (Мезенцева Анастасия, Старостина Анастасия, Гуляева Туяра, Егорова Туяра, Захарова Лилия), «Силовая пара» (Будуранов Сергей, Баданин Сергей), «Номер с чашечками — Тинвар» (Афанасьев Семен, Иванов Алексей, Старостина Анастасия, Гуляева Туяра, Федоров Василий), которые были восторженно приняты членами жюри фестиваля и многочисленными зрителями. Все номера наших студентов удостоились самой высокой оценки жюри и были награждены дипломом Гран-при.

Государственный цирк РС (Я) имени Марфы и Сергея Расторгуевых выражает искреннюю благодарность Людмиле Валерьевне Николаевой и всему коллективу АКБ «Алмазэргиэнбанк» за оказанную помощь в организации поездки студентов Пекинского международного колледжа искусств для участия в I Дальневосточном фестивале циркового искусства в г.Хабаровске.

Юные артисты «Поколение NEXT III» принимают самое активное участие во всех мероприятиях Государственного цирка РС(Я) имени Марфы и Сергея Расторгуевых. Также их выступление можно будет увидеть на ежегодно проводимой Елке Главы РС(Я) и новогодних представлениях «Снежная королева».