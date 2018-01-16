Юные алданцы прокатились на снегоходах

Яркий финал новогодних каникул для юных алданцев.

Зимние каникулы для маленьких алданцев из многодетных, малообеспеченных семей закончились незабываемым сюрпризом.

Клуб экстремалов «Мотодор» (руководитель Олег Сарафанников) устроил массовое катание на снегоходах. Заместитель генерального директора по спорту Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта Дмитрий Медведев не только способствовал в предоставлении площадки для организации катания, но и сам в этот день сел за руль снегохода, чтобы с ветерком промчать ребятню. В перерывах между катаниями все пили горячий чай с бутербродами и сладостями.

Дети и родители получили огромный заряд сил на оставшийся учебный год и море положительных эмоций, а участники клуба благодарности от общественной организации «Дари добро» (руководитель Мария Барамыгина), принимавшей активное участие в организации доброго дела.