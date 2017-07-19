В столице Германии прошел Российско-Германский фестиваль молодёжных обменов «WIR – МИР».

Инклюзивный театр-студия «Маленький принц» при благотворительном фонде «Харысхал» покорил Берлин. Российско-Германский фестиваль молодёжных обменов «WIR – МИР» прошел в столице Германии с 13 по 16 июля 2017 года, сообщает ИА YakutiaMedia.

Фестиваль проводится при поддержке Федерального государственного бюджетного учреждения «Международный молодежный центр», Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи. А все начиналось год назад, когда художественные руководители театра «Маленький принц» Гернот и Лена Гримм, познакомились в Якутске с руководителем и инициатором школьного обмена между Якутском и Гамбургом – Матиасом Брукхартом.

После этой встречи родилась идея повести театр «Маленький принц» в Германию. Вот с этого момента и началась воплощение идеи в жизнь. Юные актеры инклюзивного театра-студии «Маленький принц» из Якутии покорили Берлин. Фото: Пресс-служба Харысхал 1 / 3 К этому серьезному и ответственному мероприятию юные артисты готовились в течении года.

Режиссер постановщик Лена Иванова Гримм поставила новый спектакль для детей специально к фестивалю в Германии. Многочисленные репетиции и сильный внутренний настрой ребят помог представить зрителям на сцене Саха театра уникальную премьеру спектакля «Алгыс», с которым студийцы и отправились покорять Берлин. Спектакль «Алгыс» был поставлен при поддержке АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

13 июля в МИД ФРГ прошло подведение итогов Российско-Германского фестиваля молодёжных обменов «WIR – МИР» и прошла церемония закрытия Года молодежных обменов с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова, с которым посчастливилось встретиться нашим детям. 14 и 15 июля в немецкой столице продолжился молодёжный фестиваль, участниками которого стали 300 школьников и студентов с разных уголков мира.

В рамках программы состоялись тематические площадки: презентации проектов молодежного обмена, различные мастер-классы и тренинги. Юные артисты театра-студии «Маленький принц» выступили на тематической площадке «Последний звонок», который проходил в Российском доме науки и культуры.

Зрительный зал очень тепло встретил детей и долгое время не отпускал со сцены бурными овациями. Многие отметили, что впервые видят настоящий инклюзивный спектакль, где каждый ребёнок открывается совершенно, с другой стороны. Также в этот день наши ребята представили зрителям совместный номер с танцевальной группой «Tanzbrucke», репетиции которого проходили в свободное от мероприятий время. Завершился Фестиваль концертом с участием молодежных музыкальных групп. Еще одним пунктом германских гастролей был г. Гамбург, где юные актеры показали свой спектакль на сцене театра «Ernst Deutsch Theater».

Зрители были покорены не только талантом детей и уникальной постановкой, но национальным танцем осуохай. После спектакля дети пригласили всех желающих выйти на сцену и присоединится к осуохаю.

Инклюзивный театр-студия «Маленький принц» остался под большим впечатлением после поездки. Положительные эмоции и полученные знания, оставили свой отпечаток в сердцах детей. Поздравляем юных актеров с успешными гастролями, желаем Вам бодрости духа, больших побед и самых преданных зрителей!

Инклюзивный театр-студия «Маленький принц» выражает огромную благодарность АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за предоставленную возможность, побывать в Германии и принять участие в Российско-Германском фестивале молодёжных обменов «WIR – МИР».