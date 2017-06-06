Юноши прошли школу мужества

25-28 мая в селе Хочо прошли очередные военно-полевые сборы юношей Мегино-Кангаласского улуса. В них приняли участие юноши 10-х классов, в этом году всего из школ прибыли 130 юношей.

Одним из приоритетов государственной политики по обеспечению национальной безопасности страны является повышение престижа военной службы, поскольку главным условием качественного комплектования Вооруженных Сил является подготовка граждан Российской Федерации к военной службе. Для большинства молодых людей это событие является экстремальной ситуацией в жизни. Поэтому, чтобы быстрее и лучше адаптироваться к армейским условиям, необходимы определенная психологическая подготовка и знание основ военного дела.

Данное мероприятие разработано в соответствии с положениями концепции курса «Основы безопасности жизнедеятельности» Федеральных законов и документов: «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. №52-ФЗ, письма Минобразования России от 4 мая 2001 г. №457/13-13 «О порядке проведения учебных сборов в образовательных учреждениях, реализующих программу среднего общего образования по курсу ОБЖ».

Участников сборов разделили на четыре взвода по смешанному принципу.

В состав управления учебными сборами вошли: начальник военно-полевых учебных сборов – учитель ОБЖ МБОУ «Майинская СОШ им. Ф.Г. Охлопкова» капитан запаса Эверстов В.С., начальник штаба военно-полевых учебных сборов – учитель ОБЖ МБОУ «Рассолодинская СОШ» старший лейтенант запаса Филиппов П.М., заместитель начальника военно-полевых учебных сборов – учитель ОБЖ МБОУ «Нахаринская СОШ» старший лейтенант Васильев П.В.

26 мая состоялось торжественное открытие улусных военно-полевых сборов «Школа мужества», на котором присутствовали начальник отдела военного комиссариата Мегино-Кангаласского и Усть-Алданского улусов Петров Аял Дмитриевич, участники боевых действий в Чечне, директор Нахаринской СОШ Дьяконов Андрей Андреевич, лидер улусного ДОО «Мэҥэ Кэскилэ» Алена Дмитриева и жители наслега. Мероприятие открыл военный комиссар Петров А.Д., торжественно вручил ветеранам боевых действий медали «За бои в Чечне». Присутствовавшие гости обратились к юношам с приветственным словом. С напутственными словами выступил командир взвода Эверстов Владимир Семенович. Кадеты Батаринской СОШ продемонстрировали показательную маршировку. Открытие завершилось национальным танцем осуохай по проекту Василия Винокурова «Сүр көтөҕүү».

Программа способствует завершению формирования у обучаемых необходимых знаний практических умений и навыков, воспитанию у них патриотизма, чувства товарищества, коллективизма, ответственного отношения к себе и к результатам своей деятельности. В процессе проведения данного мероприятия юноши общаются со сверстниками, с работниками комиссариата, с преподавателями. В течение трех дней распорядок дня и жизнь юношей приближена к воинскому быту со всеми его атрибутами: ранний подъем, физическая зарядка, классные и полевые занятия, несение суточного наряда.

Военно-полевые учебные сборы помогли ребятам допризывного возраста в реальных полевых условиях почувствовать, что такое армейские будни, ознакомиться с вооружением Российской армии, приобрести первоначальные знания по основам безопасности военной службы, по строевой дисциплине, знания о войсковом товариществе, жизни и быте российских солдат в казарменных условиях.

Среди юнармейцев были проведены соревнования, которые включали в себя игровые и военно-прикладные виды спорта. По итогам военно-полевых учебных сборов 1 место занял 1 взвод 2 роты (командир взвода учитель ОБЖ МБОУ «Майинский лицей» Жирков Д.Л.), 2 место — 1 взвод 1 роты (командир взвода учитель ОБЖ МБОУ «Алтанская СОШ» Федоров С.Д.), 3 место — 1 взвод 2 роты (командир взвода Сосин А.Е.).

При проведении сборов учащимися обеспечивалось строгое соблюдение гигиены, техники безопасности, особенно во время стрельб и в пути следования к месту сборов. Учебные сборы юношей прошли организованно. Происшествий, связанных с жизнью и здоровьем учащихся, не зафиксировано.

Программа учебных сборов в объеме 35 часов выполнена на 100%. Юноши приобрели необходимые знания по основам военной службы, продемонстрировали знания и умения по тактической, медицинской, строевой подготовке, вопросам радиационной, химической и биологической защиты войск и населения, огневой и физической подготовке. Результаты учебных достижений отражены в зачетных книжках по каждому этапу сборов.