Юному якутянину на лечение собрали более 12 млн рублей

12-летнему якутянину Роману Константинову, которому диагностировали фиброзную дисплазию костей черепа, благодаря программе «5 канала» на пластическую операцию удалось собрать более 12 млн рублей. На лечение требовалось 2,1 млн рублей.

Рома любит играть в компьютерные игры в больничной палате, но, как только семья вернется домой в Якутск, признается, что первым делом вновь попросится с отцом в тайгу. Всего за несколько месяцев со стопроцентного зрение Ромы ухудшилось практически до нуля. Это последствие безобидной детской травмы.

«Катался на ледяной горке, поскользнулся, ударился головой… снимок показал фиброзную дисплазию костей черепа. Диагноз страшный – поражена большая часть костного каркаса», – вспоминает Елена, мама мальчика.

К счастью, врачам удалось спасти жизнь и зрение ребенка. Сейчас на месте удаленного участка черепа у мальчика титановая сетка. Из-за нее форма головы выглядит неровной. Рома скрывает это шапкой и все больше времени проводит дома. Вернуть ребенка к полноценной жизни способна лишь повторная операция, стоимость которой 2 130 000 рублей.

На помощь пришли зрители и читатели Пятого канала, республиканских и российских изданий. Всего за один день в благотворительный фонд «Линия Жизни» был перечислен 12 815 521 рубль. Оставшиеся собранные средства пойдут на лечение других детей фонда. Об этом сообщает сайт Пятого канала.

Родители подростка приняли реш­ение о выезде на оперативное лечение в Азербайджан.