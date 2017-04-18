Юнкоры могут принять участие в конкурсе на лучшую статью

Для учащихся 8-11 классов образовательных учреждений республики проводится Республиканский заочный конкурс «Юный журналист», посвященный Году молодежи в РС(Я).

Организаторы: Министерство образования и науки РС(Я), Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», Детское издательство «Кэскил» имени Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа.

Цель: выявление и поддержка талантливых юных журналистов; освещение в средствах массовой информации проблем молодежи; развитие навыков у старшеклассников занятий журналистской и литературной деятельностью; профессиональная ориентация школьников.

На конкурс принимаются творческие работы на темы: «Профессия будущего» (какие новые профессии, на ваш взгляд, появятся в ближайшем будущем и в связи с чем); «Герой нашего времени» (рассказ о ярком представителе молодежи); «Гаджеты в жизни подростка» (рассуждение о том, какую роль играют сегодня современные технологии в жизни подростков).

Критерии оценки работ: социальная значимость; объективность, оригинальность подачи материала, аналитический подход; аргументированность изложения и глубина раскрытия темы; мастерство изложения; логика подачи и качество композиционного решения; публицистичность стиля подачи материала.

Работы принимаются до 30 апреля 2017 г. по адресу grurion@mail.ru с указанием темы «Юный журналист».

Итоги подводятся 15 мая 2017 г. и размещаются на сайте www.sakhaedu.ru

Победители награждаются дипломами и ценными призами, участники получают электронные или печатные сертификаты.

Лучшие статьи могут быть опубликованы в газете «Юность Севера», в журнале «Дополнительное образования Якутии», на сайте http://www.sakhaedu.ru

Подробная информация на сайте http://www.sakhaedu.ru